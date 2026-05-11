現場：王滬寧會見張榮恭一行

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在北京人民大會堂會見中國國民黨副主席張榮恭一行（中評社 海涵攝） 中評社北京5月11日電（記者 海涵）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧11日上午在北京人民大會堂會見前來參加第三屆海峽兩岸中華文化峰會的中國國民黨副主席張榮恭一行。



王滬寧首先對第三屆海峽兩岸中華文化峰會的召開表示祝賀，對張榮恭一行的到來表示熱烈歡迎和誠摯問候。



王滬寧表示，4月10日，習近平總書記在會見中國國民黨主席鄭麗文時發表了重要講話，提出了堅持以正確認同促進心靈契合、堅持以和平發展守護共同家園、堅持以交流融合增進民生福祉、堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興的重要主張，為兩岸關係指明了方向，激勵全體中華兒女攜手推進祖國統一大業和民族復興偉業。



王滬寧指出，舉辦第三屆海峽兩岸文化中華文化峰會是貫徹落實習近平總書記重要講話精神，響應兩岸同胞共同心聲的實際行動。本屆峰會聚焦“血脈相連 文化相通”主題，堅持以中華文化為榮、以交流合作為願、以和平發展為念，就是要彰顯兩岸同胞堅守國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，彰顯兩岸同胞做中華文化之守護者、傳承者、弘揚者的使命擔當，彰顯兩岸同胞建設中華民族共同家園的信心、決心。



張榮恭表示，4月10號，習近平總書記和鄭麗文主席的會面對話，指引了兩岸關係和平發展的方向和途徑，受到兩岸各界和國際媒體的高度矚目。他就繼續推動兩岸和平共同發展提出三點建議，分別是以中華文化為基礎、以法律體制為規範、以共同記憶為媒介。



中共中央政治局委員、北京市委書記尹力，中共中央台辦主任宋濤一同參加會見。

