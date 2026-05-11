張榮恭：兩岸法律體制都用一中定位兩岸關係

中國國民黨副主席張榮恭（中評社 海涵攝） 中評社北京5月11日電（記者 海涵）中國國民黨副主席張榮恭11日在北京與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見時談到以法律體制為規範推動兩岸和平共同發展。他指出，兩岸雙方的法律和體制都是用一個中國架構定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實。



張榮恭表示，4月10號，習近平總書記和鄭麗文主席的會面對話，指引了兩岸關係和平發展的方向和途徑，受到兩岸各界和國際媒體的高度矚目。他就繼續推動兩岸和平共同發展提出三點建議：



第一，以中華文化為基礎。張榮恭說，兩岸人民同為炎黃子孫、同屬中華民族，都受中華文化熏陶，都是龍的傳人。所以從民族意義來說，兩岸人民都是中國人、是一家人。基於這樣的認知實踐，習總書記對鄭主席講的“有話好好說，有事多商量”才有務實基礎。



第二，要以法律體制為規範。張榮恭指出，實際上，兩岸雙方的法律和體制都是用一個中國架構定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實。只要把這個現實用起來，兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎。



第三，要以共同記憶為媒介。張榮恭表示，2025年是台灣人民乙未抗日戰爭的135周年、是中華民族抗戰勝利80周年、是台灣光復80周年；如果僅僅從兩岸關係來說，2025是連戰先生和平之旅的20周年，是兩岸雙方領導人首次會面的10周年。這都是我們的共同契約，發揮了共同的記憶。那麼兩岸人民的和諧相處更會有基礎。



張榮恭一行此次來京是參加同日開幕的第三屆海峽兩岸中華文化峰會。結束會見後，張榮恭一行隨即前往北京大飯店參加峰會開幕式。

