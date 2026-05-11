五角大樓公布大量UFO文件引關注

中評社北京5月11日電／據法新社5月8日報導，美國國防部8日公布了首批此前屬於保密狀態的不明飛行物（UFO）相關文件。這一問題甚至引起了美國總統特朗普的興趣，正是他推動了此次文件的公開。



美國國防部長赫格塞思在一份聲明中表示：“這些文件因受國防機密保護而被長期塵封，理所當然地引發了諸多猜測。現在是時候讓美國人民能夠直接查閱它們了。”



特朗普曾要求美政府公開UFO相關文件，他隨後在自己的社交平台“真實社交”網站上對此次“透明度”努力表示讚賞。



總計有超過160份文件已在五角大樓官網的專屬頁面上公布，其中包括一份1947年12月的檔案，內含一系列關於“飛碟”的報告。



這份檔案中的一份文件寫道：“來自合格觀察者關於此現象的持續且近期增多的報告，繼續使該問題成為一個令人擔憂的議題。”一份出自次年、被美國空軍情報部門標注為“絕密”的報告則記錄了多起關於UFO和“飛碟”的目擊事件。



另一份檔案總結了七名政府雇員的證詞，他們分別在2023年於美國境內報告了“多起不明異常現象”。



該檔案寫道：“證人可信度以及事件本身潛在的異常性質，使得這份報告成為全域異常情況處理辦公室目前所持檔案中最具說服力的報告之一。”全域異常情況處理辦公室是五角大樓負責審查不明異常現象的部門。在其中一起事件中，三組聯邦警察分別聲稱“看到橙色‘球體’在天空中發射或釋放出更小的紅色‘球體’”。



在另一起案例中，兩名聯邦探員報告稱看到“一個發光的橙色球體……停在一塊岩峰附近”。他們的證詞附有一張圖畫，畫中是一個紅橙色的圓圈，一道黃色的軌跡橫穿而過。

