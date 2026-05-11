法德合作研發未來戰機瀕臨失敗

中評社北京5月11日電／據《俄羅斯報》網站5月6日報導，未來空中作戰系統(FCAS)項目本應成為歐洲防務戰略的標誌性項目，如今卻瀕臨徹底失敗。作為法德聯合研發第六代戰機的計劃，FCAS項目原定投入高達1000億歐元。



法國《星期日報》強調，項目停滯的根源在於兩國軍方、工業界與政界之間存在分歧。此外，兩國軍事理論體系互不兼容：法國需要一款可部署在航母上、且能搭載核武器的“未來戰機”，而德國既沒有航母，也無空基核武搭載需求。德國總理默茨直言不諱地指出，法國的需求與德國武裝力量的發展規劃相互衝突。



簽署FCAS項目協議時，法國達索集團被確定為總承包商。這家企業在航空製造領域積澱深厚。而自二戰結束以來，德國再無同類整機研發經驗。即便如此，德國人仍然質疑法國在該項目中的主導地位。



越來越多媒體報導稱，兩國合作關係因德國野心過大、雙方信任缺失而陷入僵局。法國不願向合作夥伴分享核心機密技術。法國軍用飛機領域專家格扎維埃·蒂特爾曼直言，德國一心想要獲取全部技術細節與核心機密，此舉如同“工業間諜活動”。



在德國宣布調整國防戰略、立志打造歐洲頭號軍事強國後，該項目的情況進一步惡化。鄰國的這番宏圖壯志令法國深感不安。在法國人並不久遠的歷史記憶里，1940年6月納粹德國士兵列隊走過香榭麗舍大街、希特勒站在埃菲爾鐵塔前的畫面仍然歷歷在目。



來源：參考消息網