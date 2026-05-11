沙特與科威特解除美軍使用基地領空限制

中評社北京5月11日電／據美國《華爾街日報》網站5月8日報導，美國和沙特官員稱，沙特阿拉伯和科威特已解除對美軍使用其基地和領空的限制。這些限制是在美國啟動重新開放霍爾木茲海峽的行動後實施的。此舉為美國總統特朗普推動讓船只通過這條重要水道的努力清除了又一障礙。



美國官員表示，特朗普政府目前正尋求重啟在海空支持下引導商船的行動，該行動在本周進行了36小時後被暫停。目前尚不清楚何時會重啟，據五角大樓官員給出的時間表，最早可能在本周。



美國強行開放霍爾木茲海峽的行動依賴龐大的機隊來保護商船免受伊朗導彈和無人機的襲擊，這使得沙特和科威特的基地及領空對執行任務至關重要。



但這項行動引發了近年來沙美軍事關係中最大的爭端，促使特朗普與沙特王儲進行了一系列高層通話，並增加了華盛頓與利雅得之間長期安全協議破裂的風險。



沙特官員表示，在美國高級官員淡化伊朗對波斯灣國家的襲擊(這些襲擊是對海峽行動的回應)後，沙特和科威特禁止美軍使用其基地和領空。他們說，沙特和其他海灣國家還擔心，在戰鬥升級的情況下，美國不會保護它們。



沙特官員稱，特朗普在5日晚上暫停了“自由計劃”行動，此前他與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼通了電話，後者在電話中表達了他的擔憂，並向特朗普通報了有關基地和領空限制的決定。官員們表示，特朗普試圖讓這位海灣領導人退讓。特朗普在社交媒體上表示，應巴基斯坦等國的要求，他已同意暫停該倡議。



美國和沙特官員稱，在兩國領導人再次通電話後，美軍在沙特使用基地和飛越領空的權利得以恢復。



沙特和科威特暫未置評。五角大樓稱相關問題應由白宮回答。白宮表示，美國在啟動“自由計劃”之前已提前通知了美國的海灣盟友，但沒有回應有關基地使用權的問題。

