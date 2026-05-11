香港工商舖交投升6.9%　銀主盤加快去貨

油麻地銀主盤美迪寧廣場舖以3.1億元沽出，蝕讓約63%。（大公報） 中評社香港5月11日電／工商舖4月錄得約356宗買賣成交，較3月的約373宗微跌約4.56%，但較去年同期上升約6.91%。中原工商舖預期，隨著銀主盤去貨速度加快，市場成交趨多，有望帶動流轉加快，本月整體交投料可保持平穩。



大公報報導，中原工商舖董事總經理潘志明表示，上月工商舖成交金額約42.63億元，按月大跌約51.35%，按年亦跌約57.13%。跌幅主要由於3月錄得逾10宗大手成交，而去年同期則有港交所（00388）斥約63億元購入交易廣場約14.7萬方呎寫字樓樓面，推高基數。



他指出，上月商舖市場表現平穩，錄得約69宗成交，金額約11.26億元，與3月的約70宗及約11.47億元相若；按年則分別上升約9.52%及約11.56%。



寫字樓方面，上月錄得約51宗買賣，按月及按年分別減少約20.31%及約12.07%；由於缺乏大手成交，成交金額僅約19.55億元，按月及按年分別急跌約67%及74%。



工廈市場則錄得約236宗成交，與3月的約239宗相若，按年升逾10%；成交金額約11.82億元，按月及按年分別下跌約26.4%及17.96%。



美迪寧廣場舖蝕讓63%



潘志明認為，工商舖買賣市場回暖，銀主亦加快去貨。上月市場錄得多宗矚目銀主盤成交，包括油麻地彌敦道525至543A號美迪寧廣場地舖連1至3樓，總面積約6萬方呎，原由鄧成波家族持有，去年被銀主接管，新近由本地證券公司以約3.1億元承接，較2014年買入價大跌約63%。



另外，觀塘海濱道135至137號宏基資本大廈11樓及12樓全層，原由內地投資者於2014年及2017年分別以約1.18億元及約1.28億元購入，物業於2024年底被銀主接管，新近各以約6000萬元及約6610萬元易手，蝕讓幅度均約50%。