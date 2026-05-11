直擊中國海軍航空兵某團飛行訓練

飛赴訓練海域。 中評社北京5月11日電／戰鷹礪翅海天間——中國海軍航空兵某團飛行訓練掠影



旭日初升，鐵翼飛旋。南國某機場，中國海軍航空兵某團數架直升機列陣待發。



綠色信號彈劃破晨空，戰機盤旋升空，組成編隊飛赴目標海域上空開展多課目飛行訓練。



飛行途中，編隊收到某艦發來的坐標信息。“建立著艦航線，調整姿態！”接到指令，某機組迅即鎖定目標艦船。戰艦甲板上，信號員、系留人員、損管隊員等早已部署就位。在引導員精準引導下，直升機快速建立下滑線，從艦船側面緩慢抵近。飛行員凝神屏息，不斷調整戰機姿態，把握時機果斷下降。“嘭！”起落架觸艦，戰機穩穩降落在起降平台。



甲板保障人員迅速上前，在戰機保持不停車狀態下，開展檢查、補給燃油。與此同時，完成著艦課目訓練的飛行員，斷開飛控系統，快速撤離。接替訓練的飛行員則迅疾登機就位。“解除系留！”引導員再次發出旗語指示。戰機騰空而起，轉入後續課目訓練。



正午，艶陽高照。機場再度傳出轟鳴聲，另一機組在本場展開搜救訓練。直升機低空懸停，搜救員攜帶救護裝具快速出艙、平穩索降。在成功固定“傷員”後，搜救員右手做出上升手勢。絞車啟動，救援組默契協同，將“傷員”平穩吊運到機艙。



朝迎霞光起航，夜伴星月歸來。子夜，完成所有訓練課目後，戰機安全返航。機庫內燈火通明，機務官兵一絲不苟，對戰機進行細致檢查維護，為次日訓練做好準備。



來源：中國軍網-解放軍報

