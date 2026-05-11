香港網約車牌照數量　業界倡循序漸進

中評社香港5月11日電／網約車合法營運進入最後倒計時。立法會去年通過網約車規管的主體法例，確立平台、車輛及司機“三方持牌”制度，政府計劃今年上半年以附屬法例敲定網約車車輛牌照數量，首批持牌網約車平台最快有望於第四季投入服務。



大公報報導，隨著發牌數量即將公布，有業界上月初倡議發放三萬個“網約車車輛許可證”，引發社會爭議。有立法會議員擔心，若牌照數量暴風式增長，或會壓縮傳統的士業的生存空間，引發行業動盪，亦可能影響市民日常出行體驗，加劇路面負擔。



有業內人士及市民認為，香港地少人多、道路資源珍貴，建議當局採取循序漸進方式釐定發牌數量，平衡業界生計、出行需求與交通承載力，避免加劇擠塞及衍生新問題。



今屆政府上任後積極推動網約車規管改革，立法會已通過相關主體法例，標誌著現時在市場營運的網約車將逐步納入規管體系。與此同時，政府亦推出多項措施提升的士服務水平，包括自今年4月起規定的士須提供至少兩種電子支付方式，以回應市民對多元支付及出行便利的需求。



初期宜少量發牌 逐步增加



就發牌規模問題，Uber香港區總經理鍾志霆上月初提出，將車輛牌照數量定至少三萬個。立法會議員陳紹雄指出，初期宜採取“少量發牌、逐步增加”策略，以避免對現有交通系統造成衝擊。他表示，香港約九成市民依賴公共交通出行，若一次過發出大量牌照，繁忙時段或進一步加重道路負荷，延長塞車時間，對依賴巴士及小巴等公共交通的市民並不公平。另一方面，在非繁忙時段，過多網約車或導致市場“內捲”，令傳統的士經營更為困難；但若牌照數量過少，則可能出現供求失衡，影響用戶體驗，偏離政策原意。他強調，政府應充分掌握平台及的士營運數據，綜合考慮人口密度及道路承載力後，審慎決定發牌規模。



立法會議員陳沛良認為，政府應“以民為本”推進政策，透過循序漸進方式落實網約車發牌，並在實施過程中按實際情況適時調整，確保政策達至預期效果。立法會前議員張欣宇與智慧交通聯盟成員，參考各地運營數據後，建議首階段發牌數量應設定為20500個，令到活躍網約車不少於15000輛。



的總：數量暫不宜多於1萬



目前本港的士牌照約有1.8萬個，當中不少從業者及投資者傾注畢生積蓄。的士司機從業員總會副理事長李為民表示，理解市民對網約車的需求，但強調牌照數量必須嚴格控制、循序漸進，避免對的士市場造成過大衝擊。他指出，若一次性發放大量牌照，將直接影響的士司機接單量及收入，甚至可能引發社會矛盾。同時，網約車平台抽成比例偏高，增加司機營運成本，不利整體市場健康發展。他認為，牌照數量不宜過快增至一萬以上，否則在本港道路資源有限、繁忙時段交通已趨飽和的情況下，勢必加重路面負荷，影響交通效率。



多名的士司機對政策表示關注。司機黃先生指出，希望當局審慎決定網約車牌照發放數量。他表示，現時香港的士牌照設有嚴格總量限制，從業者入行既要花時間應考司機執照，亦要耗資購入或租用的士車牌。若當局大舉放寬網約車牌照配額，會令傳統的士從業者感到不公平、心理失衡。



司機尹先生坦言，現時的士租車營運成本已相當高昂，若網約車配額大量增加，勢必分薄傳統的士生意，直接導致收入大跌，屆時不少從業者恐因經營困難而被迫轉行，對行業穩定構成挑戰。



市民憂司機質素參差



另一方面，有網約車司機持較開放態度。兼職網約車司機何先生認為適度發牌有助引入競爭，推動服務質素提升。他指出，現時平台壓價且抽成偏高，司機利潤有限，因此發牌規模需審慎拿捏，才能促進行業健康發展。市民對發牌安排亦有此看法，“逐步推行肯定更為穩妥，要先看看有沒有什麼問題。”市民區先生認為，若一次性批出過多配額，除了司機質素、駕駛操守或參差不齊外，亦會衍生上落客位不足、違泊情況惡化等問題，反而加重路面負擔。他指出，網約車發牌必須設置合適數量上限，逐步有序開放較為理想。



車輛、司機、平台均須領牌



《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例》（《條例》）已於2025年10月刊憲通過，發牌規管分為車輛牌、司機牌、平台牌，政府規管要求“人車合一”，網約車輛只可由登記車主本人當司機，不可出租。



《條例》引入網約車服務的規管框架，訂明提供網約車服務的平台、車輛及司機三方均須領取牌照或許可證。持有網約車服務牌照的平台須維持適當且具效率的服務，並對旗下車輛和司機進行盡職審查。網約車車輛須符合各項條件，包括須持有合適的第三者風險保險、符合有關車齡和驗車的要求，以及遵從“人車綁定”的規定—即車輛須以個人名義登記並由登記車主駕駛以提供網約車載客服務。網約車司機亦須符合指定條件，例如年滿21歲、五年內無嚴重交通定罪紀錄等，並通過相關考核。



除了規管網約車服務外，《條例》亦加強了與非法取酬載客相關的罰則和安排，包括訂明被定罪的司機須被取消駕駛資格不少於12個月（最長可達三年），以及強化暫時吊銷相關車輛牌照及扣押車輛的安排，《條例》允許執法機關在未能識辨涉事司機以作出刑事檢控的情況下，仍可扣押涉案車輛以打擊非法取酬載客活動。



的士行業服務質素 引起媒體廣泛關注

