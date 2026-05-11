世乒賽梁靖崑再演翻盤　王楚欽：國乒如履薄冰

5月10日，中國隊在奪冠後慶祝。（新華社） 中評社香港5月11日電／中國隊10日以3:0擊敗日本隊，連續第12次奪得世乒賽男團冠軍。梁靖崑首盤再度上演震撼全場的逆轉奇跡，為中國隊奪冠奠定基礎。



梁靖崑率先出場，對陣日本隊頭號選手張本智和。比賽進程和他半決賽逆轉法國選手艾利克斯·勒布倫的那場蕩氣回腸的大戰頗為相似，他以8:11和4:11輸掉前兩局。但隨後，鬥士般的梁靖崑接管了比賽。



第三和第四局，殺氣騰騰的梁靖崑發起猛烈反擊。經激烈爭奪，他逐漸佔據上風，以11:9和13:11贏回兩局。



新華社報導，決勝局張本智和以8:3領先。此時，梁靖崑如有神助，幾乎每板進攻直擊對手要害，奇跡般連得8分，以11:8翻盤。當梁靖崑在震耳欲聾的歡呼聲中慶祝時，張本智和神情黯然地走到場邊，默默落淚。



“從昨天到今天，自己涅槃重生了。”梁靖崑說，“兩場在0:2落後的情況下贏下比賽，還是在團體世乒賽這麼重要的比賽中，感謝自己沒有放棄。”



第二盤由世界排名第一的王楚欽對陣鬆島輝空。首局王楚欽以8:11失利，隨後他以12:10、11:2、11:9連扳三局，為中國隊贏下第二分。



“感覺自己也借助了梁靖崑‘開門紅’的氣勢，哪怕第一局輸掉也沒有慌亂。”王楚欽說。



第三盤由林詩棟出戰，這是中國隊戰術設計中志在必得的一分。林詩棟不負使命，以11:9、11:5、7:11和11:9戰勝戶上隼輔。獲勝後，一向舉止矜持的他跳上球台，高舉雙手。“中國隊的比賽在我這裡完美收官，我感到非常開心。”他說。



這是中國男隊自2001年以來連續第12次捧起斯韋思林杯。



捧杯時刻，北京時間已是5月11日——王楚欽迎來26歲生日。這位本屆世乒賽團體賽最佳男運動員表示，比賽期間他肩負著巨大壓力。



“每一場壓力都很大，每一場比賽都感覺難打。但真正到了賽場上，自己比以往更堅定。”他說。



“林詩棟和梁靖崑都是第一次參加世乒賽團體賽，我做到了賽前自己許諾的：盡全力給他們一份安全感，讓他們盡情發揮。”他說。



日本男隊決賽失利後，表示要在兩年後福岡舉行的團體世乒賽上“復仇”。



王楚欽提醒，中國隊必須保持憂患意識。“現在是群雄逐鹿的時代，中國隊一直如履薄冰，現在這種感覺更強烈、更明顯。”