人工智能終端　迎來“體檢表”

中評社香港5月11日電／工業和信息化部、國家市場監督管理總局、商務部等部門5月8日聯合發布《人工智能終端智能化分級》（GB／Z 177—2026）系列國家標準，明確了手機、電腦、電視、眼鏡、汽車座艙、音箱、耳機等不同產品的具體標準。



專家認為，系列標準清晰界定了人工智能終端的智能化水平，為建設安全、有序、高效的人工智能終端生態奠定了良好基礎，也將推動我國人工智能終端產業實現規模優勢與標準引領的協同發展。



產品形態豐富



人工智能終端是人工智能技術規模化落地、體系化發展的關鍵載體。近年來，我國人工智能產業蓬勃發展，人工智能終端以豐富多元的智能場景為牽引，不斷催生新產品、新業態、新體驗，有效激發了大眾消費熱情，成為撬動內需潛力、優化消費結構的重要支點。



今年以來，在消費品以舊換新政策擴圍、人工智能技術與消費產品深度融合的拉動下，人工智能終端備受消費者青睞。數據顯示，一季度，我國智能手機產量2.98億台，同比增長6.9%；服務機器人產量超440萬套，同比增長2.6%。



中國信息通信研究院總工程師魏然介紹，人工智能終端是以大模型為核心驅動的新一代智能終端，與傳統終端相比，主要有四大功能升級：能主動感知場景、精準理解用戶意圖；具備文本、語音、音視頻等多模態交互能力；可支撐大模型生成式應用與智能體代理式服務；依托個人大模型和知識庫，實現終端自主學習與持續進化。



“整體看，智能終端已從傳統被動執行工具，升級為可感知、能理解、會服務、可成長的智能助手，正在重新定義人機交互關係。這些功能正是此次智能化分級國家標準中最高級別終端考察的核心功能點。”魏然說。



當前，人工智能終端形態百花齊放，呈現出傳統終端升級、新興終端擴量、未來終端探索並行演進的態勢。傳統終端率先升級為人工智能終端，如人工智能手機、電腦、平板出貨量突破千萬量級，成為當前市場主力；新興品類快速崛起，智能車載終端、智能眼鏡、智能玩具等創新產品快速增長；以具身智能為代表的原生終端形態持續探索，未來將進一步加速人工智能落地應用。

