詞元經濟發展　不能止於數據規模

中評社香港5月11日電／近來，“詞元”（Token）在互聯網上頻頻“出圈”，對“詞元經濟”的討論熱度也持續不減。日前發布的《全國數據資源調查報告（2025年）》顯示，2025年全國年度數據生產總量達52.26澤字節（ZB），全球占比超27%；詞元調用量約21100萬億，呈指數級增長。



科技日報報導，所謂詞元，是人工智能大模型處理信息的基本單元。它可以是單個漢字、標點符號，或一個詞語片段。我們每次向人工智能大模型提問，以及大模型生成的文字、圖片或視頻等，都離不開詞元的調用和運算。而詞元經濟，則是指在人工智能領域，圍繞詞元的生產、調用、分發與結算所衍生形成的新型經濟形態。



可以說，詞元正成為人工智能產業發展的“晴雨表”。詞元調用量的不斷攀升，充分彰顯了我國人工智能產業欣欣向榮的發展態勢。“養龍蝦”全網爆火，讓人們切身感受到人工智能不僅會“聊天”，還能“幹活”；DeepSeek－V4預覽版本正式上線並同步開源，關鍵性能指標達到國內外領先水平；豆包大模型披露付費計劃，嘗試在免費版的基礎上，推出包含更多增值服務的付費版本，打開國產大模型“價值變現”的商業化想象空間……



當前，我國詞元經濟發展方興未艾，但也面臨諸多挑戰。比如，在高端製造、金融投資等對精度和可靠性要求嚴苛的專業領域，從詞元數據質量到模型推理過程，國產人工智能大模型的表現還“欠些火候”；“數據孤島”現象依然存在，公共數據開發利用處於起步階段，高質量數據集短缺，數據要素流通仍需“拆墻鋪路”；利用人工智能大模型生成虛假信息、侵犯版權及肖像權等亂象層出不窮，亟須監管為其“套上繮繩”；人工智能大模型的商業模式尚在探索，清晰且可持續的“生意經”仍待市場驗證。



充分激發詞元經濟活力，關鍵在於找准制約詞元價值釋放的瓶頸所在，精準發力、協同推進，構建起良好的詞元經濟生態。例如，突破核心算法等方面的技術短板，助力國產大模型在更多實際應用場景中“落地生根”；打破“數據孤島”，讓數據要素更高效地“跑起來”；健全人工智能和數據安全領域的政策法規，為詞元的生成、流轉及交易劃好“紅線”；打通大模型商業價值閉環，培育“模型即服務”“智能體即服務”等新業態，實現技術創新與商業模式創新“雙向奔赴”。



推動詞元經濟健康發展，不應止步於詞元規模的快速增長，更應著眼於發展質效的全面提升。唯有系統破解詞元經濟發展面臨的堵點，充分釋放數據要素的價值潛力，方能夯實我國人工智能產業高質量發展的根基。