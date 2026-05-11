41項實驗物資　隨天舟十號上行空間站

中評社香港5月11日電／北京時間2026年5月11日8時14分，搭載天舟十號貨運飛船的長征七號遙十一運載火箭，在文昌航天發射場點火發射，約10分鐘後，天舟十號貨運飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，之後飛船太陽能帆板順利展開，發射任務圓滿成功。值得一提的是，天舟十號此次上行了由香港科技大學牽頭研製的輕小型高分辨率溫室氣體點源協同探測載荷，可以用太空之眼“看”碳排放，這將為全國的“雙碳”行動提供有力數據支撐。



香港文匯網報導，記者從中國科學院空間應用工程與技術中心獲悉，該中心代表中國科學院負責載人航天工程空間應用系統，在天舟十號任務上行了實驗載荷、實驗單元及樣品、實驗耗材、備品備件等物資。空間應用系統天舟十號任務上行17個標準貨包、1套細胞上行生保支持裝置，共計上行產品67件，總重量為768.2公斤。物資上行後將轉運至空間站，陸續在實驗設施內開展空間生命科學與生物技術、微重力物理科學、空間應用新技術、空間天文與地球科學領域共計41項科學實驗項目，支持空間站持續滾動開展空間科學與應用實（試）驗。包括溫室氣體高分辨率監測、太空胚胎髮育在內的多項備受矚目的科學實驗隨後將在太空展開。



用太空之眼“看”碳排放



在空間天文與地球科學領域，上行了由香港科技大學牽頭研製的輕小型高分辨率溫室氣體點源協同探測載荷。該項目能夠精準測量全球中低緯度重點排放源的二氧化碳（CO₂）和甲烷（CH₄）濃度，為這類點源的碳監測、報告和核查提供可靠、準確、高頻次的數據，為全國的“雙碳”行動提供有力數據支撐，為應對全球氣候變化貢獻中國智慧。



構建太空胚胎研究發育鏈條



在空間生命科學與生物技術領域，系統性的“太空胚胎”研究穩步推進，本次任務將支持開展空間環境對哺乳動物早期胚胎損傷的機制研究、失重性骨丟失及心肌重塑的蛋白穩態調控機制研究、空間環境下人類“人工胚胎”的構建與發育研究等5項空間生命科學實驗。研究空間環境對生物體生殖和胚胎髮育的影響及其機制，既關乎人類未來長期駐留太空的生殖和健康保障，也涉及對生命本質的深層認知。空間應用系統圍繞天舟十號任務系統設計了從斑馬魚胚胎到小鼠胚胎、再到利用幹細胞構建的“人工胚胎”的完整發育鏈條，構建起覆蓋從低等脊椎動物到高等哺乳動物的太空胚胎研究體系。



多領域開展前沿太空實驗



在微重力流體物理與燃燒科學領域，將重點圍繞多相流與相變傳熱及應用研究、軟物質與複雜流體研究、流體動力學及其應用研究等方面，開展微重力電場耦合納微結構強化沸騰傳熱、空間多場效應液體蒸發動力學與強化傳熱、空間可重構液基軟超材料、微重力變壓變氧環境潔淨氣體滅火劑與擴散火焰作用規律等科學實驗；在空間材料科學領域，將重點圍繞空間微重力下材料製備過程機理研究、重要應用新材料和製備技術研究、艙外暴露材料使役行為研究等方面，開展柔性封裝單晶矽太陽電池使役行為及改善策略研究、多組元生物玻璃空間製備與性能研究等科學實驗。