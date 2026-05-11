兩岸中華文化峰會啟幕　伊能靜阿雲嘎獻唱

台灣知名藝人伊能靜傾情獻唱經典曲目《阿里山的姑娘（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月11日電（記者 海涵 陳思遠）第三屆海峽兩岸中華文化峰會11日上午於北京飯店金色大廳開幕。台灣知名藝人伊能靜傾情獻唱經典曲目《阿里山的姑娘》，悠揚婉轉的歌聲飽含兩岸鄉土溫情，瞬間點燃現場氛圍，台下嘉賓紛紛拍攝記錄。



本屆峰會開幕式文藝展演內容豐富、格調雅致，匯聚兩岸優秀文藝精品。除伊能靜獨唱之外，大陸實力派歌手阿雲嘎深情演繹《父親的草原母親的河》，歌聲赤誠動人，抒發家國情懷；傳統民樂演奏《百鳥朝鳳》《在那遙遠的地方》輪番上演，奏響中華優秀傳統文化動人韵律，盡顯民族文化獨特魅力。



中評社記者注意到，峰會開幕前，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見中國國民黨副主席張榮恭一行，伊能靜亦列席此次會見交流活動，見證兩岸交流時刻。



伊能靜在受訪時談及此次登台獻唱《阿里山的姑娘》，表示這首經典旋律串聯起兩岸共同的記憶與情懷，仿若帶人重回溫情歲月。她直言文化與藝術擁有直抵人心的強大穿透力，期盼兩岸文藝工作者攜手創作演繹更多飽含同胞情誼的優秀作品，讓“兩岸一家親”的理念深入人心。



談及兩岸民間交流現狀，伊能靜分享了自己近期返鄉的所見所感。她不久前回到台北，走訪商場時聽聞當地店員感慨，往昔大陸遊客往來絡繹不絕，街市熱鬧繁華，如今市面冷清，眾人無不懷念兩岸人員往來密切、交流熱絡的美好光景。她認為，兩岸交往不應局限於高層互動，更亟需扎根日常、貼近民生的民間淳朴往來，盼望兩岸早日衝破隔閡束縛，共看一部劇、共聽一首歌。



本屆海峽兩岸中華文化峰會緊扣“傳承·弘揚·發展”主題，數百名兩岸各界嘉賓齊聚一堂，共話文脈傳承、共促文化交融。