美國南方司令部新設自主作戰部門

美國南方司令部下屬部隊裝備的無人水面艇。 中評社北京5月11日電／4月下旬，美國南方司令部司令多諾萬宣布組建自主作戰司令部，旨在通過無人系統將戰術任務與長期戰略目標相結合，支撐美國國家安全目標，並強化其在拉美地區的作戰優勢。



作為美國首個戰區級常設無人系統指揮機構，自主作戰司令部管轄範圍覆蓋中南美洲及加勒比海地區。多諾萬稱之為美軍創新的“試驗場”，未來可為其他戰區提供運行參考。目前，美軍尚未公布其達到全面作戰能力的時間表，但表示將分階段推進，並在籌建期間與各軍種及五角大樓“國防自主作戰小組”密切協調。該小組在2026財年獲批約2.26億美元，2027財年預算將增至546億美元，增幅達240倍，被稱為美軍“對自主作戰能力最大規模的單項投入”。



多諾萬在一份聲明中稱，自主作戰司令部突出智能性、跨域性和協調性。其作戰理念並非單純以機器完全替代士兵，而是通過人機編組提升作戰效能，強化殺傷力、全域感知與數據共享能力。



從背景看，美軍在拉美地區推動無人系統實戰化已有時日。2025年11月，南方司令部啟動“南方之矛”行動，部署無人艦艇、無人機等裝備，被視為成立該司令部的重要預演。同時，美軍通過總結UNITAS、FLEX等軍演中無人系統集成實踐，逐步完善有人/無人混合編組流程，為新機構成立積累數據。



美軍成立該司令部主要有兩大考量。



一是拓展區域影響力。多諾萬表示，自主作戰司令部的設立，將進一步強化美軍在拉美地區的軍事部署。據悉，美軍已於今年1月激活太空軍南方分支，並在委內瑞拉附近集結多艘軍艦和數架無人機。

