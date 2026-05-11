日本陸上自衛隊新設無人裝備部門

日本陸上自衛隊人員在演習中操控無人機。 中評社北京5月11日電／近期，日本在推動防衛力量無人化轉型上邁出關鍵一步。4月中旬，日本陸上自衛隊正式成立“無人裝備防衛能力推進室”和“無人裝備室”。儘管日本聲稱此舉旨在適應新的戰鬥方式，但從職能設計與戰略規劃看，實為加速擺脫“專守防衛”約束、構建進攻性無人作戰力量的關鍵舉措，值得高度警惕。



兩個新部門均設在東京市穀的陸上幕僚監部，編制雖少但分工明確。“無人裝備防衛能力推進室”由7名自衛官組成，負責作戰概念開發、戰術教範研究、運用構想及人員培訓；“無人裝備室”由6名自衛隊員組成，統籌裝備採購、供應與後勤維護。兩部門合計編制僅13人，卻覆蓋無人裝備從作戰概念到維護保障的全鏈條職能。



值得注意的是，兩部門管轄範圍不限於無人機，還涵蓋無人地面車輛、無人水面艦艇及水下潛航器，旨在建立有人/無人協同戰術流程。防衛大臣小泉進次郎期望借此打造“全球最善用無人裝備的組織”。據統計，日本陸上自衛隊現役超1200架偵察無人機將借此向察打一體轉型，推動作戰力量整體向無人化方向轉型。



有分析認為，打通內外渠道、推動技術整合是日本成立無人裝備專職機構的重要原因。日本防衛省計劃大規模採購海外無人機並加速國產化，在此過程中，武器解禁、技術整合、戰術編寫等環節均需內部機構協調。目前，日本已形成政府主導、企業參與、高校支撐的協同模式，新部門負責引進外部技術並對內部體系進行改造，為裝備快速轉化為戰鬥力提供組織保障。



日本此次機構調整是與政策鬆綁同步推進的制度化布局。4月22日，日本正式啟動《國家安全保障戰略》等“安保三文件”的修訂工作，將引入無人裝備構建“非對稱防衛力”列為核心議題，並明確提出推進人工智能技術應用、推動無人裝備國產化等。

