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普京：烏克蘭衝突正接近尾聲
http://www.CRNTT.com   2026-05-11 13:59:27
　　中評社北京5月11日電／據俄羅斯衛星社5月10日報導，俄羅斯總統普京9日在莫斯科舉行的記者會上表示，烏克蘭衝突即將結束。

　　9日，在莫斯科紅場“勝利日”閱兵式結束後，普京在克里姆林宮舉行了記者會。普京在評論俄烏衝突時說：“我認為事情正在接近尾聲”。

　　他表示，衹有在達成和平協議後，他才會與烏克蘭總統澤連斯基會面。

　　普京還稱，他願意與歐洲就新的安全安排展開談判。

　　來源：參考消息網

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