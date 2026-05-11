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普京：烏克蘭衝突正接近尾聲
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2026-05-11 13:59:27
中評社北京5月11日電／據俄羅斯衛星社5月10日報導，俄羅斯總統普京9日在莫斯科舉行的記者會上表示，烏克蘭衝突即將結束。
9日，在莫斯科紅場“勝利日”閱兵式結束後，普京在克里姆林宮舉行了記者會。普京在評論俄烏衝突時說：“我認為事情正在接近尾聲”。
他表示，衹有在達成和平協議後，他才會與烏克蘭總統澤連斯基會面。
普京還稱，他願意與歐洲就新的安全安排展開談判。
來源：參考消息網
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