宋濤：中華文化是兩岸同胞共同底色

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（中評社 海涵攝） 中評社北京5月11日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤11日在第三屆海峽兩岸中華文化峰會開幕式上指出，中華文化是兩岸同胞的共同底色，也是面對風雨時最堅強的脊梁。



宋濤指出，文化是一個民族的靈魂，是兩岸同胞血脈中割舍不斷的根脈，也是聯絡兩岸同胞最堅韌的精神紐帶。習近平總書記4月10日會見中國國民黨主席鄭麗文時強調，兩岸同胞要站穩民族立場，傳承弘揚中華文化，堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣、骨氣、底氣，為深化兩岸文化交流指明方向。



“今天我們在這裡舉辦海峽兩岸中華文化峰會，是落實習近平總書記重要講話精神的生動實踐，”宋濤指出，本屆峰會以“文化相通、血脈相連”為年度主題，依托北京豐富文化資源優勢，將開展兩岸文化領域論壇、對話、展演、展示、參訪、交流等系列活動，必將有力促進兩岸同胞心靈契合、攜手弘揚中華文化。



宋濤強調，兩岸同胞同根同源、同文同種、血脈相連，是休戚與共的命運共同體。無論分隔多久、相距多遠，一筆一畫的方塊字、一曲一調的京腔閩運、一茶一飯的民俗風情，都是連接兩岸同胞心靈的文化基因。



宋濤指出，中華文化是兩岸同胞的共同底色，也是面對風雨時最堅強的脊梁。希望台灣文化界人士與我們一道，引導廣大台灣同胞站穩民族立場，堅定文化自信，以中華文化為根、以民族大義為重，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園，開創民族復興美好未來。



第三屆海峽兩岸中華文化峰會今天上午在京開幕，宋濤主持開幕式，中共中央政治局委員、北京市委書記尹力，中國國民黨副主席張榮恭，台灣中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄出席開幕式並致辭。

