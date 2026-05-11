張榮恭：中華文化一直是台灣社會基因

中國國民黨副主席張榮恭（中評社 海涵攝） 中評社北京5月11日電（記者 海涵）中國國民黨副主席張榮恭11日在第三屆海峽兩岸中華文化峰會上指出，中華文化一直在台灣，是社會基因，實踐在台灣人的生活中。作為道道地地的台灣人，根據文化基因，也應該是堂堂正正的中國人。



張榮恭致辭時表示，英國史學家湯因比曾說，19世紀是英國人的世紀，20世紀是美國人的世紀，而21世紀必將是中國人的世紀。湯因比作出這一預判，並非立足於經濟實力，更不是基於軍事力量。



“早在五十多年前湯因比提出這番言論時，大陸改革開放尚未開啟。”張榮恭說，彼時湯因比無法預見大陸經濟發展，但依舊篤定21世紀屬於中國，原因在於他認為中國的文明、文化是21世紀世界和平的標杆和基柱。



張榮恭續指，無獨有偶，2009年英國知名學者馬丁·雅克推出著作《當中國規範世界》，認為中國能規範世界憑借的就是文化、禮法、王霸。馬丁·雅克明確提出，中國不同於歐洲西式民主國家，是一個文明國家。



張榮恭還分享了此前陪同鄭麗文主席參訪故宮時的感想——1978年，正值中美建交關鍵階段，時任美國白宮國家安全顧問布熱津斯基到訪故宮，他感慨說“中國本身就是文明，在世界沒有其他國家可以相比”。回國後，布熱津斯基向卡特總統報告，卡特在日記中寫到“布熱津斯基為中國所傾倒了”。通過短短的訪問，布熱津斯基就體驗到了中華文化的魅力。

