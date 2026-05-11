海峽兩岸中華文化峰會開幕　共創民族福祉

第三屆海峽兩岸中華文化峰會11日在京開幕（中評社 海涵攝） 中評社北京5月11日電（記者 陳思遠 海涵 王教仁）11日上午，以“血脈相連 文化相通”為主題的第三屆海峽兩岸中華文化峰會在北京開幕。多位嘉賓致辭強調，兩岸同胞要加強交流，共同傳承和弘揚中華文化，共創民族綿長福祉。



中共中央政治局委員、北京市委書記尹力致辭表示，習近平總書記高度重視傳承和弘揚中華傳統文化，強調中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。尹力指出，近年來，北京和台灣的文化交流正在加強，面向未來，我們願與台灣同胞一道，傳承弘揚中華文化，讓兩岸在弘揚中華文化中激發情感和共鳴，進一步增強中華民族歸屬感、認同感、榮譽感，讓兩岸各界人士常來常往，增進心靈契合。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤主持開幕式。他指出，文化是一個民族的靈魂，是兩岸同胞血脈中割舍不斷的根脈，也是聯絡兩岸同胞最堅韌的精神紐帶。中華文化是兩岸同胞的共同底色，也是面對風雨時最堅強的脊梁。希望台灣文化界人士與我們一道，引導廣大台灣同胞站穩民族立場，堅定文化自信，以中華文化為根、以民族大義為重，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園，開創民族復興美好未來。



中國國民黨副主席張榮恭表示，中華文化在台灣發展得很茁壯，是兩岸民族情感的重要連接。中華文化一直在台灣，是社會基因，實踐在台灣人的生活中。縱使在日據時期，台灣人民依然堅持文化傳承，直到台灣光復。雖然台灣人有台灣歷史，但作為道道地地的台灣人，根據文化基因，也應該是堂堂正正的中國人。相信通過兩岸民間交流、文化交流，可以共同迸發出中華文化的新火花。



台灣中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄表示，中華文化延續數千年，從未間斷過，它不僅是一段歷史存在，更是一套人們日常生活中的價值體系。期待文化峰會能夠持續發展，成為長期而穩定的交流平台，從而促進兩岸在交流中建立信任，在往來中縮短距離，逐步地形成面對未來問題的共同思考。

