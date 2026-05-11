張宏森：中華文化是兩岸同胞共同的精神家園

中國作家協會主席張宏森致辭（中評社 王教仁攝） 中評社北京5月11日電（記者 王教仁）中國作家協會主席張宏森11日在第三屆海峽兩岸中華文化峰會上致辭指出，中華文化是兩岸同胞共同的精神家園與身份象徵，始終浸潤著兩岸同胞的心靈，兩岸文化交流、交融、交匯勢不可擋。



張宏森表示，中華民族融匯了各民族傳統精華，不斷推陳出新，為人類作出了巨大貢獻，也為兩岸同胞創造了豐富的精神生活。從農耕傳統、海洋文化到非遺技藝、馬祖崇拜，從詩詞歌賦、琴棋書畫到節慶禮儀、民風民俗，中華文化始終浸潤著兩岸同胞的心靈，兩岸文化交流、交融、交匯勢不可擋。



張宏森進一步表示，在互聯網時代，兩岸文學藝術從創作生產到傳播發展深度融合。兩岸青年無論身在何地，只要拿起手機就能隨時同讀一本書，同看一部劇，同聽一首歌，一起發彈幕、寫評論、聊心願，實現思想與情感的無縫銜接。



張宏森指出，余光中先生曾經說過，中華文化像一個很大的圓，半徑即中文。半徑有多長，文化就能走多遠。



“對於中國人來說，語言、文字和文學始終是我們引以為豪的精神原鄉。無論走在哪裡，只要兩岸讀者聊起文學，總有說不完的共同語言。”張宏森說。中國作家協會主管的中國現代文學館，就有眾多台灣作家的手稿資料，見證著兩岸作家的情誼。



張宏森指出，他表示，兩岸文化人應當同心同德，攜手並肩，持續加深兩岸同胞的相互理解，以和平的智慧、博大的胸懷，歷史的責任和未來的眼光，為兩岸文化融合發展添磚加瓦，用行動為子孫後代帶來更多幸福。