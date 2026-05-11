藝脈相連　兩岸演藝合作論壇在京舉行

中國演出行業協會會長劉克智（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京5月12日電（實習記者 劉一瑋）以“藝脈相連，聚力向前”為主題的兩岸演藝合作論壇於11日下午在北京舉行，兩岸相關領域嘉賓在會上指出，兩岸演藝界可以在多個層面持續深化合作，互相借鑒、共同成長。



該論壇是第三屆海峽兩岸中華文化峰會的分論壇之一，來自兩岸演藝、音樂製作、演出經紀、文化交流等領域的嘉賓齊聚一堂，共話探討兩岸演藝產業融合發展新路徑，並就音樂演出、版權管理、演出經紀、青年人才培養、AI時代行業轉型等議題展開深入交流。



中國演出行業協會會長劉克智在致辭中表示，近年來，大陸持續出台促進兩岸各領域交流合作的政策舉措，為兩岸演藝行業常態化、高質量交流提供了堅實保障，也為行業協同、文化融合和人才往來創造了更加廣闊的空間。



劉克智表示，當前大陸演出市場呈現出蓬勃發展的良好態勢，現場音樂、音樂劇、旅遊演藝、Live House等多元業態不斷拓展，年輕觀眾已經成為演出市場的重要消費群體，內容創新、科技賦能和產業協同也成為行業發展的鮮明特徵。



圍繞未來合作方向，劉克智提出，兩岸演藝界可以在多個層面持續深化合作。一是共同推動音樂演出繁榮發展，支持兩岸音樂人同台創作、同台演出、共同成長；二是共同推動音樂劇等舞台藝術創新，共同打造更多具有市場影響力和文化感染力的精品劇目；三是共同完善版權保護與規範運營體系，推動兩岸演藝合作更加規範化、標準化、長效化發展；四是共同培育青年演藝人才，搭建新人發掘、培訓孵化、職業發展和市場推廣的綜合平台。



台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基指出，近年來，台灣演藝從業者來到大陸拍攝影視作品、參與演唱會和各類演出項目的情況不斷增多，大陸優秀演員、歌手和演藝團體在台灣青年群體中也受到廣泛關注，兩岸演藝交流呈現出更加雙向、活躍和年輕化的趨勢。



王祥基特別提到，近年來不少大陸青年演員和歌手在台灣受到關注，如張凌赫、劉宇寧等。台灣觀眾也期待有更多大陸藝人、歌手到台灣交流演出。他表示，未來，台北演藝經紀文化交流協會將繼續發揮平台作用，把大陸受歡迎的歌手、演員和優質演藝項目帶到台灣，同時也協助台灣青年演藝人才更好地瞭解大陸市場，實現雙向溝通、雙向交流和共同發展。



談及演藝產業鏈，王祥基認為，經紀人必須不斷充實自身專業能力，及時瞭解市場變化，提升法律意識、版權意識和項目運營能力，才能適應不斷變化的行業環境。面對AI快速發展的新形勢，王祥基表示，AI對演藝行業既是挑戰，也是機遇。未來，一些傳統工作方式可能會受到衝擊，但真正具備扎實專業基礎、市場判斷能力和整合資源能力的從業者，仍然能夠在新技術環境中找到自身價值。

