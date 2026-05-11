4月份中國CPI同比上漲1.2%

中評社北京5月11日電／國家統計局11日發佈數據顯示，4月份，受國際原油價格變動和假期出行需求增加影響，居民消費價格指數（CPI）環比上漲0.3%，同比上漲1.2%。工業生產者出廠價格指數（PPI）環比上漲1.7%，同比上漲2.8%，漲幅比上月均有所擴大。



統計數據顯示，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，保持溫和回升。食品價格同比下降1.6%，非食品價格上漲1.8%；消費品價格上漲1.4%，服務價格上漲0.9%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟介紹，從環比看，全國CPI由上月下降0.7%轉為上漲0.3%，主要受能源和出行服務價格上漲影響。國內能源價格上漲5.7%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，其中汽油價格上漲12.6%。受清明節假期、“五一”假期及部分地區春假影響，出行服務需求明顯增加。飛機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格分別上漲29.2%、8.6%、4.5%和3.9%，漲幅均高於季節性水平。從同比看，全國CPI漲幅比上月擴大0.2個百分點。國內汽油和黃金飾品價格受國際大宗商品價格波動影響變動較大，其中汽油價格漲幅擴大至19.3%，黃金飾品價格漲幅回落至46.9%。



全國PPI同比漲幅比上月擴大2.3個百分點。價格上漲的主要行業中，有色金屬礦採選業上漲38.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業上漲22.5%，石油和天然氣開採業上漲28.6%，石油煤炭及其他燃料加工業上漲14.2%。