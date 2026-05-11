歐元區製造業“虛火”之下有隱憂

中評社北京5月11日電／近期數據顯示，歐元區4月製造業採購經理人指數（PMI）創近四年來新高，德國、法國、意大利等主要經濟體製造業活動普遍走強。在中東戰事嚴重衝擊全球經濟的背景下，歐元區製造業為何表現“亮眼”？分析人士指出，數據走強並非由實際需求復甦驅動，而是源於企業為規避地緣政治以及能源、物流與價格風險提前囤貨，由此引發的製造業“虛火”之下有隱憂。



新華社報導，數據顯示，歐元區4月製造業PMI升至52.2，八個受監測國全部位於擴張區間，為2022年6月以來首次。新訂單以四年來最快速度擴張，出口訂單自2022年2月以來首次出現增長。



儘管如此，標普全球市場財智公司在一份報告中指出，這輪擴張並不“健康”。歐元區工廠4月採購量達2022年年中以來最大規模，與此同時，製造業投入價格指數漲幅升至46個月高位，產出價格指數漲幅也升至39個月高位。該公司首席商業經濟學家克里斯·威廉姆森表示，整體PMI數據強勁“與其說值得慶祝，不如說令人擔憂”，它可能掩蓋了一種難以持續的增長模式。



國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家皮埃爾-奧利維耶·古蘭沙認為，企業提前囤貨行為給增長提供了很大支撐，但這種提振終將消退，“而這正是我們面臨的風險之一”。



專家指出，製造業產出和新訂單的擴張，源於企業急於在價格上漲和供應短缺出現前鎖定庫存，這種行為有可能在未來數月引發負面影響，包括需求提前透支、成本與庫存壓力上升、供應鏈波動加劇等。



首先，供應鏈下游的局部需求擾動，會被逐級放大至上游製造商。恐慌性採購往往導致需求信號失真，進而誤導上游擴產，一旦需求退潮，產能過剩和庫存積壓將接踵而至。



其次，長期投資可能被擠壓。美國麻省理工學院斯隆管理學院經濟學教授羅伯特·平代克指出，提前囤貨佔用企業營運資金、壓縮現金流，對正處於綠色轉型、數字化改造和人工智能工業化窗口期的歐洲製造業而言，其生產率的提升可能在中長期內被延緩。



此外，通脹壓力將被二次傳導。歐洲央行執行委員會委員伊莎貝爾·施納貝爾警告，如果能源價格衝擊進一步擴散，“貨幣政策將不得不收緊，以遏制威脅中期價格穩定的二輪效應風險”。她指出，越來越多歐元區企業正計劃提價以維持利潤率，消費者通脹預期也在同步上升。大型企業或可通過囤貨緩衝成本衝擊，但沒有能力建立庫存緩衝的中小企業將承受高利率與高物價雙重擠壓。



近日，IMF將歐元區2026年增長預期從1.4%下調至1.1%；歐洲央行則將歐元區今年增長預期下調至0.9%，通脹預期上調至2.6%。