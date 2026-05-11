郭嘉昆。（資料圖） 中評社北京5月11日電／第79屆世界衛生大會將於5月18日開幕，台灣方面迄今沒有收到與會邀請。外交部發言人郭嘉昆11日在例行記者會上就此答問時表示，台民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。



郭嘉昆說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。在中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。



“中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。台民進黨當局頑固堅持‘台獨’分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。任何違背一個中國原則、打‘台灣牌’搞政治操弄的圖謀都注定以失敗告終。”郭嘉昆說。