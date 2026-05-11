奇瑞與日企合作在日本推出EV新品牌

中評社香港5月11日電／中國奇瑞汽車與日本汽車用品巨頭澳德巴克斯（AUTOBACS SEVEN）等合作，將在日本銷售中國生產的純電動汽車（EV）。已成立合資公司，將從2027年開始投放產品。技術領先的中國EV的銷售網將在日本擴大。



日經新聞報道，奇瑞2025年的新車銷量排在世界第12位。澳德巴克斯在日本擁有約1200家店舖，除汽車用品之外還涉足二手車銷售業務。該公司還把業務擴展到中國比亞迪（BYD）和南韓現代汽車等的新車銷售，並向商用EV新興企業ASF（東京千代田區）出資。



除澳德巴克斯和奇瑞的之外，中國國有的江蘇悅達汽車集團、電池巨頭國軒高科、日本塗裝設備巨頭阿耐思特岩田也將參與，共同在新加坡成立了合資公司。將通過該合資公司旗下的開發銷售公司EMT（位於橫濱）推出自己的EV品牌，作為源自日本的品牌進行銷售。



第1款EV計劃2027年開始在日本交付。利用奇瑞在中國市場積累的技術，搭載高級駕駛輔助等功能。具體價格將在今後確定，但會瞄準普及價位。奇瑞在歐洲和東南亞推出了在完善配置的基礎上壓低價格的多個車型。



到2029年將投放4款車型，並考慮拓展日本之外的海外業務。首先在悅達汽車位於中國的工廠生產，還將探討2030年以後在日本生產。