全球變暖？湖泊冬季冰下水溫變得更低

中評社香港5月11日電／氣候變化正改變湖泊生態系統，但其影響並非是全面“變暖”。一項針對芬蘭湖泊的長期研究顯示，氣候變暖導致秋季湖泊表層水溫升高、封凍時間推遲，但這反而可能使冬季湖泊冰下水溫變得更低。



這項由加拿大約克大學、芬蘭環境研究所和東芬蘭大學等機構共同完成的研究報告，近日發表在學術期刊《水資源研究》上。研究團隊綜合分析了芬蘭全國數十個湖泊站點自1971年以來的觀測數據，探討秋季湖泊變暖與冬季冰下水溫及湖冰物候變化之間的關係。



新華社報導，研究發現，湖泊結冰時間與冬季冰下底層水溫之間存在負相關關係。也就是說，在秋季較暖、湖泊結冰較晚的年份，冬季冰下底層水溫往往比秋季較冷、結冰較早的年份更低。



研究顯示，在長期監測期間，相關湖區秋季表層水溫平均升高1.85攝氏度，湖泊結冰時間平均推遲20天。研究人員解釋說，秋季湖泊無冰期延長後，湖水會持續向大氣散失熱量。到冬季湖泊最終結冰時，冰下水溫可能已降至更低水平。



湖泊水溫變化對生態系統具有重要影響。研究人員說，在低溫環境中，從浮游生物到魚類，許多生物往往活動減弱，其代謝、生長和繁殖等生理過程也可能受到影響。



研究人員認為，過去有關北方溫帶湖泊的研究多關注冬季、春季或夏季變化，而秋季條件在湖泊熱結構形成中的作用長期未被充分認識。此次研究首次基於長期時間序列數據，對多個湖泊開展大尺度分析，證明秋季氣候和水文條件顯著影響湖泊冬季熱狀況。