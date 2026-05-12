德美齟齬不斷　德方擬再提購買“戰斧”導彈

中評社北京5月12日電／新華社報導，知情人士10日向英國《金融時報》披露，在德國總理默茨與美國總統特朗普因美伊戰事齟齬不斷之際，德國政府希望美方同意其購買美制“戰斧”導彈及“堤豐”中程導彈系統。



德國國防部長鮑里斯·皮斯托裡烏斯計劃赴美商討上述軍購。一名知情人士稱，皮斯托裡烏斯能否成行取決於他與美國防長赫格塞思的會晤是否敲定，但眼下會晤安排“根本無法確認”。另一名知情人士稱，鑒於荷蘭與日本也在等待“戰斧”導彈交付，德國可能準備加價購買。



皮斯托裡烏斯去年7月訪美時已正式提出採購“堤豐”系統。該系統可發射多型武器，包括“戰斧”導彈。據美國《政治報》網站後續披露，德方有意購買3部“堤豐”系統和400枚“戰斧”導彈。只是，美方迄今未就此作出回應。



依照《金融時報》說法，德國政府有意“撒錢”求購美制裝備，凸顯其對美國宣布計劃從德國撤出部分美軍並取消預定軍力部署的不安。美國五角大樓官員本月1日說，正計劃從德國撤出約5000名美軍人員。特朗普則在次日表示，撤軍人數將“大大超過”5000人。五角大樓還宣布取消今年晚些時候在德國部署一個遠程火力營的計劃，將其部署在別處。



報導稱，美方舉措看似為報復默茨批評美國對伊朗的軍事行動。默茨4月27日說，美國對伊軍事行動“缺乏戰略”，“正受到伊朗領導層羞辱”。特朗普回應稱，默茨“根本不知道自己在說什麼”，德國“無論是在經濟還是其他方面都表現得如此糟糕”。他隨即威脅削減駐德美軍。

