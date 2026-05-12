比利時將向烏克蘭提供全部F-16戰機

中評社北京5月12日電／據德國新聞電視頻道網站5月11日報導，比利時計劃將其整個F-16戰機編隊提供給烏克蘭。



比利時當地媒體報導稱，到2029年，53架F-16戰機的大部分將轉交給烏克蘭。此舉的前提是，比利時正逐步引入更加先進的F-35戰機以取代F-16。



在此之前，比利時就承諾向烏克蘭提供F-16戰機，且數量超過所有國家。2024年，比利時和基輔簽署了一項安全協議，計劃至2028年提供30架F-16戰機。據烏克蘭《歐洲真理報》報導，2025年3月，比利時首相巴爾特·德韋弗解釋說，由於該國正將戰機升級至F-35，交付推遲。然而一個月後，國防大臣特奧·弗蘭肯卻宣布，比利時計劃提前交付。



據報導，按照這位國防大臣的新計劃，今年比利時將提供7架F-16，其中4架已經退役，目前正用於培訓烏克蘭技術人員。2027年計劃再提供5架戰機，2028年提供14架，2029年提供剩餘的27架。然而，該時間表僅為暫定，具體安排取決於比利時空軍的實際要求。



報導提及，西方國家最初承諾向烏克蘭提供共計76架F-16戰機。目前，烏克蘭已經從荷蘭（24架）和丹麥（12架）收到了36架。海牙方面已經完全兌現了承諾，而丹麥還需提供7架。挪威也承諾提供6架F-16戰機，但截至目前仍未交付。烏克蘭空軍有3架F-16戰機已經墜毀。



另外，法國去年向烏克蘭提供了“幻影”戰機，據媒體報導稱共有6架。



烏克蘭總統澤連斯基先前曾解釋道，烏克蘭需要120架F-16戰機，才能充分保護烏克蘭領空。如果把比利時本次的加碼計劃計算在內，西方盟友目前已經承諾向烏克蘭提供共計102架F-16戰機。



來源：參考消息網