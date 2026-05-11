張文宏團隊：漢坦病毒事件風險較低無需恐慌

張文宏。(新華網資料相) 中評社香港5月11日電／近期，“洪迪厄斯”號郵輪在大西洋航行期間暴發漢坦病毒疫情，引發國際公共衛生界關注。



新華社5月11日消息，“洪迪厄斯”號郵輪載有140餘名乘客和船員，已有8人發病，其中3人死亡。8例病例中有6例確診病例，均感染漢坦病毒家族中的安第斯病毒。



國家傳染病醫學中心，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏團隊5月10日晚在“華山感染”微信公眾號刊發文章，揭秘安第斯病毒。



文章指出，安第斯病毒並不意味著它像流感或新冠病毒一樣容易傳播。安第斯病毒的人際傳播通常需要密切、長時間接觸，多見於家庭成員、親密伴侶、照護者或醫療照護人員之間。WHO目前評估，本次事件對船上人員風險為中等，對全球普通人群風險為低。



從流行病學調查角度看，這起事件的重點不只是“郵輪上發生了感染”，而是：一名可能在南美自然疫源地暴露後感染的旅行者，進入了遠洋探險郵輪這一相對封閉、人員長期共同生活且跨國流動複雜的場景，隨後形成了有限繼發傳播和多國接觸者追蹤。



文章指出，從目前信息看，本次事件導致我國發生直接輸入病例或本土傳播的風險很低。



原因主要有三點：第一，本次事件已納入WHO和多國公共衛生協作框架，涉事人員正在接受分層追蹤和管理；第二，安第斯病毒主要與南美相關嚙齒動物宿主有關，我國本土並無安第斯病毒自然疫源地基礎；第三，安第斯病毒雖可人際傳播，但傳播通常需要密切、長時間接觸，並不具備高效社區傳播能力。



文章指出，需要特別說明的是，我國本土漢坦病毒相關疾病主要是腎綜合征出血熱，其病原生態、宿主分布、臨床表現和傳播場景，與此次安第斯病毒相關心肺綜合征事件並不相同。公眾不應將我國本土偶發鼠傳漢坦病毒感染與此次MV Hondius事件簡單等同。



不過，這起事件對旅行醫學和臨床接診有現實提醒。對於近期有南美、南極、南大西洋探險旅行史，或有遠洋郵輪旅行、鼠類暴露、野外住宿、倉儲清掃、廢棄建築進入等經歷的人群，如出現發熱、肌痛、乏力、胃腸道症狀，並迅速進展為咳嗽、氣促、低氧或休克，應及時就醫，並主動告知旅行史和暴露史。



醫療機構在接診不明原因發熱合併快速進展性呼吸困難患者時，尤其患者有南美或探險旅行背景，應主動詢問旅行史、船舶旅行史、野外活動史、鼠類暴露史和密切接觸史。對疑似高後果自然疫源性疾病患者，應盡早開展隔離、報告、轉診和實驗室檢測咨詢。



張文宏認為，郵輪漢坦病毒傳播事件還沒結束，但需從流行病學調查角度理性看待這一古老病毒在新場景的傳播風險。MV Honduras事件不是一個簡單的“郵輪疫情”，而是一條仍在調查中的風險鏈：一名可能在南美自然疫源地暴露後感染的旅行者登船，在遠洋探險旅行這一相對封閉環境中發病並死亡；隨後，與其存在密切接觸或共同船上暴露的乘客、船員、向導及已離船人員陸續發病，形成跨國追蹤和管理需求。



從目前證據看，這次事件是一個古老病毒從栖息地外瀉事件，並非這個病毒的第一次外瀉，只是換了場景。該次事件是否會在近期結束，有待於郵輪返程人員在後續6周居家隔離期內是否會有發病，以及是否有二代病例出現。到目前為止，尚未出現控制外的病例。



張文宏表示，對普通公眾而言，按WHO給出的數據，本次事件風險較低，無需恐慌；對密切接觸者、同船人員和醫療照護人員，則需要嚴格追蹤和健康監測。