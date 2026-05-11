尹力：發揮京台優勢　促文化創新合作

中共中央政治局委員、北京市委書記尹力在11日舉辦的第三屆海峽兩岸中華文化峰會開幕式上致辭（中評社 海涵攝） 中評社北京5月11日電（記者 陳思遠）中共中央政治局委員、北京市委書記尹力11日出席第三屆海峽兩岸中華文化峰會開幕式並致辭表示，京台兩地要發揮各自優勢，加強人工智能、虛擬現實技術的應用，推動旅遊、影視等文化產業的合作，增進同胞利益福祉。



尹力表示，習近平總書記高度重視傳承和弘揚中華傳統文化，強調中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。兩岸同根同源，同文同種，要堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，攜手開創美好未來。



尹力介紹，海峽兩岸中華文化峰會創辦三年來，吸引千餘名台灣嘉賓參與，交流成果豐碩，社會影響廣泛，已成為兩岸文化界交流合作的重要平台。希望大家以此次峰會為契機，分享真知灼見，深化交流，攜手光大中華文化，共創民族綿長福祉。



他指出，近年來，北京、台灣之間的文化交流正在加強，面向未來，我們願與台灣同胞一道，深入開展文化交流，傳承弘揚中華文化：



一是賡續傳統文化根脈，共促兩岸民心相通。持續辦好在京的“文化峰會”，在高雄的“北京特色周”，加強兩岸文博的展覽，文史檔案、文物保護、非遺傳承以及演唱會、演出等各方面的交流與合作，讓兩岸在弘揚中華文化中激發情感和共鳴，進一步增強中華民族歸屬感、認同感、榮譽感，讓兩岸各界人士常來常往，增進心靈契合。



二是推動文化創新合作，共享融合發展成果。發揮兩地各自的優勢，用好各類平台和活動，不斷地引進、加強新技術的應用，如人工智能、虛擬現實、超高清。共同探索互聯網、文化、娛樂、智慧文創、數字博覽等新模式，推動旅遊、影視等文化產業的合作，豐富兩岸民眾的精神文化生活，增進同胞利益福祉。



三是促進中華文化傳播，共襄民族復興偉業。秉持開放包容的文明理念，挖掘中華文化的時代價值，提升兩岸媒體人峰會的國際傳播力，推動中華文化走向世界，為兩岸攜手推進祖國統一大業注入強大的精神動力，讓兩岸的中國人共享民族復興的榮光。