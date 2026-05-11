台灣再缺席世衛大會　國台辦：民進黨當局造成

中評社北京5月11日電／第79屆世界衛生大會的註冊已於5月10日截止，台灣方面再次無法參加世衛大會。國務院台辦發言人陳斌華11日就此答問表示，這一局面完全是民進黨當局造成的，是其在台灣地區參與今年世衛大會問題上進行政治操弄、是“以衛謀獨”的失敗，再次證明國際社會堅持一個中國原則的格局不可撼動。



陳斌華指出，我們對中國台灣地區參與世衛組織活動問題的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則處理。此前，在兩岸均堅持體現一個中國原則的“九二共識”基礎上，通過兩岸協商，台灣地區以“中華台北”名義、觀察員身份參加世界衛生大會。這是在堅持體現一個中國原則的“九二共識”基礎上，通過兩岸協商作出的特殊安排。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在，民進黨當局的欺騙行為、挑釁行徑必將遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，注定以失敗告終。



陳斌華表示，台灣是中國的台灣，台灣同胞是我們的親人、家人。我們始終關心台灣同胞的健康福祉，對台灣地區參與全球衛生事業作出了妥善安排。堅持一個中國原則是國際社會大義所在、大勢所趨，民進黨當局不放棄“台獨”分裂主張，不改變敵意對抗思維，一味搞政治操弄，一心想“倚外謀獨”，只會在國際社會四處碰壁。