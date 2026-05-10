社評：九年後特朗普再訪華 時勢今非昔比

九年後特朗普再訪華今非昔比 中評社香港5月12日電/中國外交部5月11日終於宣布，美國總統特朗普將於5月13日到15日對中國進行國事訪問。中方只提前兩天宣布美國總統來訪，這是史無前例的，尤其是與2017年提前6天宣布特朗普訪華消息相比，意味更是深長。



這將是9年來美國總統首次訪問中國。過去9年是中美建交47年來，雙邊關係最激烈動蕩、最劇烈變化的9年，也是中美綜合實力對比發生根本性變化的9年。9年之後再訪華，時勢今非昔比。2026年的特朗普將要面對的中國，已經比2017年要強大、自信得多。



此次特朗普訪華從一開始就表現出美中不對稱的願望，不管是先前說的3月31日到4月2日，還是現在定下的5月13日到15日，都是白宮搶先放風。去年10月釜山峰會至今半年多，基本上都是特朗普在公開表達訪華願望。中方當然是願意並且歡迎特朗普來訪，但沒有表現出迫切的願望。



特朗普迫切希望訪華，固然有其個人政治上的考量。尤其是近半年來，特朗普針對全球的關稅戰沒有收到預期效果，甚至被認為失敗；如今又深陷伊朗戰爭泥潭，國內反對聲音高漲。其個人威望處於美國總統執政同期的最低位，在中期選舉來臨之際，這種狀態將成為共和黨的“負資產”。在此狀況下，如果他能通過訪華獲得他可炫耀的“成果”，對提振其聲望有益。



然而，特朗普迫切希望訪華，更大的原因在於，經過2025年前9個月的對華貿易戰，他意識到，2025年的中國已經不是2018年的中國。中國的抗壓能力和應變能力有了質的飛躍。特朗普向來羨慕敬重強者，更加強大的中國值得他去訪問，去通過外交手段獲得他想要的東西。



的確，2026年的中美綜合實力對比發生了翻天覆地的變化。經過過去9年的激烈較量與碰撞，雙方進入了“戰略相持期”。美方已經沒有能力對中方單向施壓，雙向博弈進入相互占有“扼制點”，無法輕易制伏對方的新階段。



當前，體現更加真實經濟實力的“購買力平價”衡量的GDP，中國已經是美國的1.3倍。中國製造業增加值是美國的1.62倍，中國強大的製造業是抗擊外部風浪最大的“定海神針”，包括稀土等關鍵供應鏈上的主導地位，是反擊美國經貿施壓的“殺手鐧”。



在軍事上，中國海軍實力今非昔比，中國海軍艦艇數量已經超過美國，3千噸級以上主力戰艦對比，中國已經從2017年時只相當於美國的一半，到如今基本持平。中國已入役航空母艦從2017年衹有一艘“遼寧艦”，到今天增加了“山東艦”和電磁彈射技術領先的“福建艦”。再加上中國在第六代戰機、高超音速導彈、艦載激光武器方面的彎道超車，按照美方自己的評估，中國在西太平洋已經具備在軍事上抗衡美國的能力。

