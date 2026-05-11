特朗普金像揭幕　引發“崇拜假神”宗教爭議

中評社香港5月11日電／在佛羅里達州一座高爾夫球場內，一尊22英尺（6.7公尺）高的特朗普金色雕像正式揭幕，引發外界批評此舉違反《聖經》中“禁止崇拜假神”的訓令。不過，特朗普支持者中的福音派牧師則為此辯護，強調這並非偶像崇拜。



中時新聞網道，特朗普的堅定支持者、美國福音派牧師伯恩斯（Mark Burns），近日在邁阿密的特朗普多拉爾度假村（Trump National Doral）主持揭幕儀式。他在致詞時將這座雕像形容為“對生命的頌揚”，也是“韌性、自由、愛國主義與勇氣的象徵”。



雖然伯恩斯在致詞中強調：“我們敬拜的是主耶穌基督，而且只敬拜祂”，但外界仍認為，此舉顯然帶有濃厚的特朗普個人崇拜色彩。



批評者指出，特朗普近年持續推動各種個人品牌塑造，包括推出印有特朗普名字的《聖經》與運動鞋，以及將甘迺迪表演藝術中心部分區域重新命名為“特朗普－甘迺迪表演藝術中心”，且相關決策被指規避國會與董事會正常討論程序。



這座鍍金雕像的構想，可追溯至去年1月特朗普第二次就職典禮前。根據《紐約時報》報導，雕塑家科特里爾（Alan Cottrill）早在典禮前便完成作品，但因付款糾紛，導致計劃一度遭到擱置。



科特里爾向媒體表示，雕像其實早已完成，但直到4月底才收到全部款項，因此才於近期安裝至高爾夫球場，並在本週正式揭幕。



特朗普本人則對自己的金像表達高度滿意。他在《真相社群》（Truth Social）分享雕像照片，稱其為“真正的藝術品”，並表示這是“由偉大的美國愛國者所豎立”。



然而，此事也引發部分宗教人士強烈反彈。以進步派基督教觀點聞名的克雷默牧師（Benjamin Cremer）便認為，此舉已違反《聖經》禁止偶像崇拜的教導。



民調顯示，白人福音派信徒仍是特朗普最堅定的支持族群之一。皮尤研究中心（Pew Research Center）今年1月底調查顯示，特朗普在該群體中的支持率為69%；而美國國家公共電台（NPR）、公共廣播公司新聞（PBS News）與馬里斯特學院（Marist College）的最新聯合民調則顯示，支持率已降至64%，較1月下滑5個百分點。



這起“特朗普金像”事件，其實不只是宗教爭議，更反映出美國政治與宗教界線日益模糊的現象。對支持者而言，這座雕像象徵特朗普歷經官司、彈劾與政治攻擊後仍能重返白宮，因此被視為“堅韌”與“愛國”的代表；但對批評者而言，將政治人物塑造成近乎宗教式的象徵，本身就帶有強烈的個人崇拜意味。



尤其在美國福音派文化中，《聖經》對“偶像崇拜”的禁令極為敏感，因此即便伯恩斯多次強調“這不是敬拜”，22英尺高的鍍金雕像仍很容易令人聯想到《出埃及記》中的“金牛犢”意象。這也是為何部分基督教評論人士反應如此激烈。



另一方面，事件也凸顯特朗普與白人福音派之間特殊且深厚的政治聯盟。即使特朗普本人並非典型宗教型政治人物，但多年來他在墮胎、保守派法官任命與宗教自由等議題上的立場，使他在福音派選民中始終維持高度支持。對許多支持者而言，特朗普更像是“被上帝使用的政治工具”，而非需要符合傳統宗教道德標準的聖人。



不過，這種近乎“救世主化”的政治敘事，也逐漸引發部分基督徒內部的反彈。批評者認為，當政治忠誠開始凌駕宗教信仰本身，美國福音派文化恐怕將面臨更深層的信仰危機。