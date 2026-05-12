中美首腦會晤與韓國的朝核無核化三原則

新華社資料圖片 中評社5月13日首爾電（作者 康埈榮）5月14日至15日，中美領導人將在北京舉行會晤。外界普遍預計，此次會晤將主要圍繞經貿摩擦、科技競爭、供應鏈調整以及一系列地區熱點問題展開。在當前國際局勢複雜演變的背景下，這些議題固然重要，但如果會晤僅停留於經濟層面的利益協調，而對朝核問題缺乏必要的戰略溝通，其整體意義勢必受到削弱。



其原因並不複雜。朝核問題早已超出傳統雙邊或局部地區問題的範疇，正在同大國戰略博弈、朝俄安全合作以及核擴散風險外溢等因素深度交織，成為影響東北亞安全格局的重要變量。換言之，朝核問題不只是半島問題，也不只是朝美之間的問題，而是事關地區穩定與安全秩序的結構性挑戰。尤其值得注意的是，朝鮮近年來正不斷加強其擁核政策的制度化、法理化和長期化趨勢。朝方不僅將核武建設寫入憲法框架，而且持續完善核武器運用與指揮體系，試圖向內外釋放明確信號：其核能力並非暫時性的談判籌碼，而被視為國家安全架構的一部分。與此同時，朝鮮在聯合國《不擴散核武器條約》（NPT）相關會議上公開宣稱，自己既已退出該條約，就不再受其義務約束，並將擁核解釋為基於國家法令和憲法的‘正當權利‘與‘應盡責任’。這一系列表態和舉措表明，朝鮮正努力將其‘事實擁核國’狀態進一步固化。



正因如此，若中美此次會晤對朝核問題輕描淡寫，甚至有意迴避，那麼這不僅是議程安排上的缺失，更可能被外界解讀為對地區重大安全風險缺乏足夠重視。應當看到，儘管中美在朝核問題上的立場、關切和政策路徑並不完全一致，但這並不意味著雙方可以對該問題置之不理。恰恰相反，雙方在不少方面實際上存在不容忽視的共同利益。對美國而言，朝核導能力持續升級，不僅會削弱其在印太地區的威懾體系，也將進一步加劇盟友的不安，增加地區安全政策聯動升級的可能性。對中國而言，朝核局勢若持續惡化，同樣意味著東北亞軍備競爭升溫、周邊安全政策加速調整以及核擴散風險上升，這顯然不符合中國維護周邊穩定、反對局勢失控的一貫立場。加上，如果朝核能力繼續向制度化、軍事化方向推進，韓國和日本國內圍繞自主核武裝的討論勢必升溫，而這無論對地區安全還是對中美各自的長遠利益，都將帶來更大不確定性。



也正是在這個意義上，中美有必要在朝核問題上加強戰略溝通。這裡所說的溝通，並不意味著雙方必須在短時間內就最終解決方案達成完全一致的立場，而是指至少應在若干關鍵層面形成基本共識，例如防止局勢失控、管控核風險外溢、避免東北亞出現新的戰略失衡等。現實地看，中美未必能夠立即推動朝核問題取得實質性突破，但如果連‘不能迴避、不能放任、不能繼續邊緣化’這一基本判斷都無法形成，那麼未來地區安全環境只會更加脆弱。



如果此次中美領導人會晤在朝核問題上繼續缺乏實質觸及，就不僅可能錯失一個重要的風險管控窗口，也容易向外界發出消極信號：即面對地區長期性、結構性安全挑戰，兩大國並未展現出與其地位相匹配的戰略關注和政策擔當。對於當前本已高度敏感的東北亞局勢而言，這樣信號無疑值得警惕。

