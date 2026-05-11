AI色片勒索英超班主近百億46歲華裔女被捕

中評社香港5月11日電／NBA密爾沃基公鹿隊及英超球隊阿士東維拉班主之一、華爾街投資大亨艾登斯，被一名華裔女子涉嫌以人工智能合成私密影像及相片勒索近百億港元。



有線新聞據《華爾街日報》報道，涉嫌勒索的46歲華裔女子羅昌麗在中國出生，已離婚。她早年在紐約創辦一個聲稱對抗氣候暖化的非牟利視像平台，2022年她透過Linkedin發訊息給華爾街投資大亨、64歲的艾登斯，他是NBA密爾沃基公鹿隊和英超球隊阿士東維拉班主之一，不時和羅昌麗分享擁有球隊的樂趣，兩人很快情投意合。



翌年6月他們第三次約會，艾登斯就在羅昌麗於曼哈頓的住所和對方發生關係，之後羅昌麗還寫了一封情信給艾登斯，但對方無回應。數個月後羅昌麗以假名潛入艾登斯現任醫生妻子工作的診所，並告知對方她和艾登斯發生關係，又聯繫艾登斯前妻，之後羅昌麗指控艾登斯趁她精神上無行為能力時和他發生關係，並威脅手握艾登斯的私密影像，若不付錢就公諸於世令他名譽掃地。艾登斯惟有就範參與調解，最終同意向羅昌麗支付650萬美元和解金，折合超過五千萬港元。但羅昌麗隨後聲稱自己染上人類乳突病毒HPV，並歸咎於艾登斯，要求將和解金額提高至12億美元，即大約94億港元，等同艾登斯近半財產。



去年5月聯邦調查局探員搜查羅昌麗的住所，在她的手機發現多段利用深偽技術將艾登斯移花接木的色情影像。羅昌麗去年6月在紐約甘迺迪國際機場企圖潛逃中國時被捕，她被控勒索、銷毀紀錄等4項罪名。她不認罪，目前以50萬美元保釋要居家監禁，預料審訊今年稍後進行。