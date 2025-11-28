專論：以文脈彙聚民心　以共識點亮未來

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤主持開幕式（中評社 海涵攝） 中評社香港5月12日電（評論員 楊流昌）5月11日，初夏的北京迎來了一場文化盛宴－－第三屆海峽兩岸中華文化峰會隆重開幕。這不僅是兩岸文化界的一次盛會，更是兩岸同胞心靈契合的生動寫照。在風雲變幻的時代背景下，這場峰會如同一座燈塔，再次照亮了中華文化在推動兩岸融合發展中的獨特路徑。



文脈相通：融合發展最深層的無形紐帶



文化是民族的血脈，是人民的精神家園。對於兩岸關係而言，中華文化不僅是歷史的積澱，更是推動兩岸融合發展最深沉、最持久的力量。



首先，中華文化是打破隔閡的通用語。兩岸同胞雖然歷經歲月洗禮，身處不同社會環境，但共同的文字、古老的禮儀、流傳千年的節慶習俗，構成了我們與生俱來的文化基因。這種基因無需翻譯，跨越時空，讓兩岸同胞在相遇時總能找到一見如故的親切感。



其次，中華文化為兩岸融合發展提供了價值底座。無論是講信修睦的處世之道，還是天下大同的社會理想，都深深植根於兩岸同胞價值觀中。在推進兩岸經濟融合、社會融合的今天，唯有文化的深度融合，才能讓“兩岸一家親”的理念從概念轉化為內心的認同，為兩岸關係和平發展注入源源不斷的內生動力。



激流勇進：兩岸文化交流的破冰與韌性



縱觀當前兩岸文化熱絡交流情勢，我們看到的不僅有機遇，更有一種令人動容的韌性。



儘管近年來兩岸關係面臨諸多複雜嚴峻挑戰，但文化的力量從未減弱。從故宮國寶跨海展出，到兩岸非遺技藝線上切磋；從台灣青年在大陸體驗漢服熱潮，到大陸影視作品在台灣引發追劇熱……兩岸文化交流並沒有因遭受政治干擾而中斷，反而以更靈活、更接地氣的方式深入民間。



這種“民間驅動、青年主導”的文化交流新常態，證明了中華文化具有強大的生命力和吸引力。它像水一樣無孔不入，能夠撫平意識形態的棱角，消融人為設置的藩籬。兩岸文化交流熱絡的情勢告訴我們，無論台海局勢如何波瀾起伏，兩岸同胞對美好生活的嚮往、對本土文化尋根的渴望，始終是滾滾向前的時代潮流。



薪火相傳：共同傳承中華文化的歷史使命



站在新的歷史起點上，兩岸同胞共同傳承、弘揚光大中華文化，已不僅僅是一種文化自覺，更是一份沉甸甸的歷史責任。



對當下的我們而言，這是重塑民族自信的必由之路。中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發展至今的偉大文明。兩岸同胞同為中華民族，都是這份寶藏的繼承人。衹有攜手並肩不斷弘揚光大，不讓文化記憶斷裂，我們才能在世界文化激蕩中站穩腳跟，永葆先進。



對後代子孫而言，這是留下無價精神財富的必行之舉。如果我們這一代人不能守住文化根脈，未來兩岸年輕人面對的將是一個沒有歷史縱深、失去身份認同的文化荒漠。共同傳承弘揚中華文化，就是為了讓子孫後代依然能夠從《論語》中懂得仁愛，從唐詩宋詞中感受意境，從端午粽香中品味鄉愁。



第三屆海峽兩岸中華文化峰會的舉辦，是一次美好的重逢，更是一次堅定的宣示。它告訴我們，只要中華文化還在兩岸同胞心中薪火相傳，兩岸關係和平發展達致融合統一就有無限的希望。



“參天之木，必有其根；懷山之水，必有其源。”願兩岸同胞以此次峰會為契機，手牽得更緊，心貼得更近。讓我們共同守護老祖宗留下的無價之寶，讓中華文明的璀璨光芒，照亮兩岸融合發展的復興之路！