張亞中：從馬文君“告解”看國民黨論述空洞

中評社台北5月12日電（作者 張亞中）在“立法院”三讀通過7800億元軍購特別預算後，正當國民黨高調地做出自以為勝利的宣言時，擔任“國防”外交委員會召集委員的國民黨“立委”馬文君，卻對外說了一段耐人尋味的話：“我既不支持8000億元的規模，也不支持3800億元＋n的設計，如果可以全權做主，我支持的是0。”



馬文君的公開發言，更像是一場公開的“告解”。



她不是不知道問題在哪裡，也不是不清楚這筆特別預算存在何種爭議。恰恰相反，正因為她長期身在“國防”委員會，瞭解軍購程序、戰略需求與制度問題，所以她的話才格外沉重。



就程序而言，她其實已經說出了問題的預算的核心：今天特別條例所匡列的許多軍購項目，根本不符合“特別預算”所應具備的急迫性。不是不能買，不是不需要買，而是如果真的要買，就應該回到年度預算體系，在正常程序中接受審查與辯論，而不是用“特別條例”的方式，一路大開方便之門。



更令人更感慨的是，馬文君接著所說的那些更重要的話。



她坦言，如今台灣早已不再真正討論：如果發生台海戰爭，“國軍”究竟採取什麼戰略？需要什麼武器？哪些裝備符合台灣防衛需求？哪些武器在成本與效益間最合理？



在客觀採購困難下，什麼才是“國軍”真正能取得、能形成戰力的選項？如何兼顧法規、程序與監督？



這些原本最重要的問題，在這次軍購案的討論中，幾乎完全消失。

