兩岸演藝青年：借助優質作品促文化交流

台灣影視演員唐禹哲接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月12日電（記者 陳思遠）第三屆海峽兩岸中華文化峰會11日在北京開幕，台灣影視演員唐禹哲在接受記者採訪時表示，將通過創作優質音樂作品和影視作品助力兩岸交流。



峰會現場，參與活動的兩岸演藝界青年從自身專業領域出發，暢談兩岸文化交流感悟，並期待以文化為紐帶，推動兩岸同胞增進瞭解。



唐禹哲，台灣流行樂男歌手、影視演員、節目主持人，主演的電視劇有《終極一班》《花樣少男少女》等，曾參加過大陸綜藝節目《披荊斬棘第三季》。



談及第一次參加文化峰會的感受，唐禹哲表示，在現場觀看介紹兩岸交流的主題影片、聆聽各界人士發言後，認識到如果能用自己的影響力去幫助兩岸文化交流，其實是很棒的事情。



唐禹哲說，作為台灣藝人，自己將通過創作優質音樂作品和影視作品助力兩岸交流。他也表示，很榮幸能參與到大陸文娛產業的發展中，多年來參演多部劇集，也舉辦過多長演唱會，十分珍惜行業發展機遇。



針對越來越多台灣演藝人士赴大陸發展、兩岸影視作品相互傳播的趨勢，唐禹哲認為，兩岸文娛交流從未中斷，而互聯網與移動設備的普及，打破了過往信息壁壘，讓兩岸民眾可以隨時欣賞兩岸影視文藝作品，也增進了對彼此的瞭解。



北京民族樂團竹笛貓演奏家孫楚泊在接受記者採訪時表示，希望台灣青年同胞走進北京，感受這座城市獨特的地域文化與人文風情；同時也期待有機會赴台，與島內同胞探討國樂的文化傳承。

