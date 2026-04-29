快評：​豪華陣容加多留一天　特朗普圖什麼？

習特會即將再次在北京舉行。(資料相) 中評社快評／中美雙方昨天官宣，美國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。外界關注到，相關行程比白宮早前多次對外宣稱的兩天時間多出一天。同時，特朗普政府邀請蘋果、波音等多名美企高管隨行。多留一天加​豪華陣容，有其深意，特朗普圖什麼？



與九年前首任總統任內訪華時的形勢不同，如今的特朗普帶著政治上的挫敗感和過度擴張的軍事負擔，希望通過訪華推動中美在經貿、能源等領域的合作，帶回實實在在的成果，為自己的執政加分，挽回選民的心。特朗普同時希望中國能在中東問題上提供協助，恢復霍爾木茲海峽通航。等等。



中國方面，頭號關切是台灣問題。中方希望特朗普在北京講出“反對台獨”，而非美方一向表述的“不支持台獨”；停止對台售武，停止糾合其他外力介入、阻撓中國統一。特朗普訪華前夕，中方多次重申、提醒美方務必“慎重對待和處理台灣問題”。



此前不少分析認為，形勢所逼，特朗普可能會軟化美國對台立場，重塑美國長期對台政策，以換取中方在美方關切的議題上作出一些讓步或配合。這個可能性是存在的。



合則兩利、鬥則俱傷，這是中方對中美關係的一貫立場。外交部發言人郭嘉昆昨天談及對特朗普今次訪華的期待：中方願同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。