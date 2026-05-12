特朗普：美伊停火正處於“生命維持”狀態

中評社北京5月12日電／新華社報導，美國總統特朗普11日在白宮對媒體說，目前美國同伊朗的停火協議仍然有效，但“極其脆弱”，正處於“生命維持”狀態。



特朗普表示，美國方案的核心是“伊朗絕不能擁有核武器”，然而伊朗在回復裡並沒有作出這樣的承諾。



據伊朗媒體10日報導，伊朗已向調解方巴基斯坦正式提交對美國旨在結束戰事的最新方案的回應，聚焦結束戰爭以及波斯灣和霍爾木茲海峽海上安全。特朗普隨後在社交媒體上發文說，他對伊朗方面的回應不滿，稱其“完全不可接受”。