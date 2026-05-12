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中國空軍某部組織飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-05-12 10:06:09
　　中評社北京5月12日電／前不久，中國空軍某部組織飛行訓練。

　　來源：解放軍報

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