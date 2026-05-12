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德國與烏克蘭將聯合生產長航程無人機
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2026-05-12 10:18:44
中評社北京5月12日電／新華社報導，正在烏克蘭首都基輔訪問的德國國防部長鮑里斯·皮斯托里烏斯11日向媒體表示，德國與烏克蘭將聯合生產航程達1500公里的遠程無人機。
皮斯托里烏斯當天在基輔舉行的聯合記者會上說，德國計劃與烏克蘭創辦聯合企業，共同研發和生產航程覆蓋從不足100公里至1500公里的各型無人機。
據烏克蘭國家通訊社報導，皮斯托里烏斯當天突訪基輔並與烏克蘭國防部長費奧多羅夫簽署一份國防合作意向書，雙方將啟動合作計劃，以聯合開發國防技術和支持創新型初創企業。
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