與特朗普交易的藝術：贏得博弈之五重邏輯

習近平主席與特朗普總統握手（新華社資料圖） 中評社香港5月12日電／特朗普別具一格的行事風格在早年的美國真人秀節目《學徒》（The Apprentice，港譯：飛黃騰達）中已可見一斑。在節目中，他一邊沉浸於參賽者的阿諛取容，一邊挑起各方對立，分化利益團體，以取得他個人的目的。無論從特朗普作為商人的本質特點，還是他近年來政治生涯的行為模式，可以得出與其打交道的五個有效方式：做大買賣是誘導；與眾不同是謀略；投其所好是手段；彰顯實力是底線；遠慮近取是目標。



特朗普喜歡做買賣，更喜歡做大買賣。對於他而言，一切國際關係的本質都是交易。他不會為抽象的國際秩序原則或價值觀外交付款，而是反復試探對手的底牌。從貿易、關稅等經濟關係，到安全乃至領土等政治問題，都是談判桌上的明碼標價的籌碼。在做買賣的過程中，他最關心的往往是即時結算和勝者姿態。對手的讓步和大額的成交是他在社交媒體上炫耀的資本，但需要警惕的是他經常墨跡未幹，又將承諾拋諸腦後。



與特朗普打交道，要運用一層不易察覺的“與眾不同”的策略。這不僅是基於特朗普顛覆了傳統外交的行為邏輯，也是認識到他本人對於“被輕視”有著近乎本能的敏感與抵觸。誰貶低他的判斷力、質疑他的交易藝術，誰就會立刻進入他的對立面。因此，帶著報表和底牌進場是遠不夠的，你不僅要瞭解他的虛榮心與不安感，還須在某一時刻讓他感受到，你對待他會與眾不同，承認了他的獨一無二。尊重他的特殊性，恰恰是博弈場上稀缺的心理籌碼。



與特朗普相處，投其所好是一種簡單卻被反復驗證的戰術。他既重視買賣的結果，也在意對方在交易過程中的尊重信號。一場盛大的歡迎儀式，一次精心設計的晚宴，總能精準命中他交易人格中的一個敏感點——他需要從撲面而來的紅地毯、儀仗隊、簇擁的人群中領會對方對自己的估值。這對他來說是談判開始之前的第一筆誠意金。



然而，在與特朗普談判中真正決定勝負的砝碼衹有實力，因為他欺軟怕硬。特朗普作為交易家的最終底色是根深蒂固的叢林法則。他極度渴望力量、尊重實力，也擅長嗅出弱點。極限施壓、反復翻臉已成為他慣用的伎倆，用於測試對手的承受邊界。他步步緊逼之時，恰恰也應當是亮明核心利益和反制底牌之時。這就意味著，無論在台灣問題上，還是供應鏈安全、科技競爭、出口管制、制裁清單等等，中方在紅地毯旁必須穩穩地立著實力的界碑。



最後，也同樣重要的是，短視近利是當今美國外交的常態。美國戰略家的時代已經遠去，留下的衹有情緒。特朗普不奢望、更不屑於當戰略家，他的眼中衹有現時的利益和交易。因此，中方當然可以期待諸如台海穩定、實體清單、中美留學生、伊朗戰事等重要議題出現在此次中美元首會晤的談判桌上。可以預料北京也更會慎重思考特朗普口中的任何“歷史性協議”是否能夠真正落實，是否會適得其反，造成美國國內外的強烈反彈。



務實的考量是把目光收窄，聚焦在其任期內，甚至即時兌現的目標，比如推動他在某個公開場合做出對台海和平有利的表態，表示對台灣武器銷售關鍵內容的強烈態度，在美日關係敏感議題上需要認可北京的堅定原則等等。這種表態未必是特朗普深思熟慮的結果，但卻有可能因為短期內給他帶來“調停者”的光環而被他接受。



歸根結底，與特朗普打交道，高超的對手都會認清這五件事：交易是他的唯一目的，與眾不同是他的身份標簽，好大喜功是他的特質，欺軟怕硬是他的底色，短視近利是他的常態。而特朗普這些日漸明顯的特點，也正是他的高超對手用來對付他的著眼點。在看透這五層邏輯的基礎上，其對手可以轉化特朗普的交易家天性成為可控而有效的戰術窗口。



(本文作者係李成，香港大學當代中國與世界研究中心創始主任、香港大學治理與政策學院教授；謝鵬飛，香港大學政治與公共行政學系博士研究生）