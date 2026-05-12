瑞銀料恒指年底見三萬　AI未見泡沫

中評社香港5月12日電／港股昨日先跌後回穩，恒指早段一度下挫逾170點，午後收復失地，全日倒升13點，收報26406點。瑞銀昨表示，今年投資環境仍然向好，看好港股後市表現，維持恒指年底30000點目標不變，較現水平有約14%潛在升幅，人工智能（AI）概念板塊仍值得關注，建議聚焦AI產業的上游硬件及半導體板塊，但市場需留意高油價對下游產業的影響，如化肥、農業及日常消費品領域。



大公報報導，瑞銀昨日舉行記者會，就港股後市發表最新看法。瑞銀香港研究部總監陳志立表示，本周中美元首將首次會面，雖然瑞銀未有具體預測，但預計議題將聚焦中東局勢、貿易及科技等範疇，若雙方釋出合作或放鬆的信號，將對股市有利。他指出目前港股估值已重返歷史平均水平，因此維持恒指年底目標30000點不變，較現水平有約14%潛在升幅。



瑞銀全球研究部亞太區研究部總監連沛堃指出，該行看好人工智能板塊的上游產業，即硬件及半導體，因為相關資本開支有回落跡象，前景相對樂觀。至於下游的AI應用，因取決於消費者接受程度，且行業競爭激烈，目前只持觀望態度。



對於市場擔憂AI概念股已形成泡沫，連沛堃認為，泡沫爆破通常伴隨行業結構性惡化、需求減少或出現替代產品，而AI產業並未出現這些情況，因此不擔心泡沫形成。不過，他承認個別股票存在回調風險，主要由於估值偏高及IPO解禁等因素，但認為這僅屬個股調整，而非行業泡沫爆破。



航空與運輸行業波動大



連沛堃表示，油價是另一個市場關注焦點。目前高油價問題仍集中在上游層面，尚未傳導至下游產業，例如通脹及石油副產品。他預計化肥價格將上升，進而推高農產品及日用品價格，未來一個月需特別留意。此外，航空及交通運輸業亦受較大影響，預計未來一段時間波動較大。



整體而言，今年投資環境仍然向好，AI概念板塊值得關注，但市場需留意高油價對下游產業的影響，包括化肥、農業及日常消費品。隨著能源轉型更受重視，能源安全、再生能源及核能料將成為長期投資重點，同時該行看好內地新能源電動車板塊。



美年內或減息一次



連沛堃表示，瑞銀維持美國今年第四季減息一次的預測，具體仍取決於核心消費物價指數表現。他預計利率走勢將導致外匯市場較為波動，特別是東南亞國家貨幣。因此，房地產、金融、銀行、券商及保險等對息口敏感的行業，將面臨較大波動。



港股昨日先跌後回穩。恒指早段最多跌174點，低見26219點，午後收復失地，收市報26406點，倒升13點，成交約2885億元。北水淨流入7110萬元，連續第2日流入，累計流入132.39億元。



汽車及芯片股造好，中芯（00981）升逾4%，收報76.6元；理想（02015）升逾5%，收報73.85元；聯想（00992）升近7%，收報13.41元。內房股也表現突出，龍湖（00960）升逾8%，收報9.92元，為表現最佳藍籌；華潤置地（01109）升逾4%，收報38.4元。