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以軍稱摧毀黎真主黨火箭彈發射裝置
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2026-05-12 10:23:31
中評社北京5月12日電／當地時間5月11日晚，以色列國防軍宣布，當天稍早前，以軍在黎巴嫩南部摧毀一個黎巴嫩真主黨火箭彈發射裝置，並打死多名黎真主黨武裝人員。
以軍表示，這些黎真主黨武裝人員此前曾利用該火箭彈發射裝置向駐扎在黎南部的以軍部隊發射火箭彈。
來源：央視新聞客戶端
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