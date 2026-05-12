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以軍一士兵在以黎邊境戰鬥中死亡
http://www.CRNTT.com   2026-05-12 10:26:22
　　中評社北京5月12日電／新華社報導，以色列國防軍11日發表聲明說，一名以軍士兵在以黎邊境的戰鬥中死亡，該士兵系重型運輸車駕駛員。

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