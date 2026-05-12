人民幣在岸價升穿6.8　逾三年新高

中評社香港5月12日電／中美元首會談日期敲定，在岸人民幣兌美元昨日升穿6.8關，收升63點報6.7954，創3年3個月新高；中間價昨日亦升35點報6.8476。市場人士表示，美國總統特朗普即將訪華，提振市場樂觀情緒；中國公布的數據整體向好等也繼續支撐人民幣匯價表現，料人民幣短期將延續升勢。其中，外資投行高盛認為，從中國強勁的出口表現和貿易順差看，人民幣匯率仍遠低於合理水平，料一年後人民幣兌美元將觸及6.5水平。



大公報報導，離岸人民幣匯價上周已率先突破6.8大關，昨日人民幣兌一美元最高見6.7911水平。高盛日前發表的報告指出，人民幣兌美元匯率被低估逾20%。中國對外順差佔全球GDP的比重正逼近前所未見的高位，反映出極強的出口競爭力，同時亦顯示人民幣被嚴重低估，預計未來一年人民幣將持續走強。該行上調了未來6個月、一年人民幣兌美元的預測，由此前的6.8和6.7，分別上調至6.7和6.5水平。



中國出口競爭力強 支持匯價



據外電報導，有中資交易員表示，中美元首要見面了，市場情緒整體很高，離岸市場帶動在岸人民幣破了6.8。摩根資產管理也表示，若中美兩國元首的會面能取得建設性進展，將成為帶動人民幣升穿6.50關口的關鍵催化劑。



國信證券的研究分析，本輪人民幣升值的核心驅動力之一是美元指數的走弱。隨著中東地緣衝突逐步釋放緩和信號，此前支撐美元的強力避險情緒大幅降溫，資金開始從美元資產流出，轉向非美貨幣。同時，美聯儲貨幣政策與國內經濟周期的錯位，導致美元吸引力進一步回落，為人民幣反彈騰挪出了空間。而上周公布的4月出口數據繼續走強，持續為外匯市場提供穩定的淨流入。長期積累的高順差背景下，企業手中握有大量存量外匯。隨著6.80關鍵點位的突破，大量出口企業選擇在此時點集中結匯，這種行為進一步推高了人民幣匯價，形成了“升值─結匯─再升值”的正反饋循環。



券商料美元將走弱



國信證券相信，隨著美元避險溢價的消退與中美經濟周期的趨勢性反轉；前期長期積壓的巨額企業結匯需求在破位後正迎來非線性的恐慌式釋放，匯率仍有望保持堅挺。



華泰證券指出，短期看，多重催化劑有望進一步支撐人民幣匯率走強。具體看，美伊和談曲折前行，但目標更為明晰，美元可能進一步走弱；近日日本政府進行外匯干預推動日圓升值，帶動亞洲貨幣匯率走強，包括人民幣；中國出口多點爆發、持續超預期，疊加外匯持續流入，有望帶動人民幣加速升值。



東方金誠首席宏觀分析師王青分析指出，當前外部經貿環境回穩，年初以來出口增速顯著加快。這些都對人民幣匯率提供了重要支撐。當前中東緊張局勢有降溫態勢，但後期可能還有變數，仍將是牽動美元走勢的主導因素，全球匯市還會處於高波動狀態。他相信接下來人民幣匯率將以穩為主，大體上會保持與美元反向波動、波幅相對較小的運行格局。同時，考慮到未來一段時間中國外部經貿環境回穩勢頭有望延續，出口整體上會保持較快增長，人民幣大概率會在美元指數大幅波動過程中延續穩中偏強走勢。