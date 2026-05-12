買家追貨　香港上車盤樓價紛創三年高

中評社香港5月12日電／香港樓價急彈，上車盤領漲大市，沙田第一城、沙田希爾頓中心及屯門“龍床盤”菁雋最新成交呎價均攀上3年高峰。十大屋苑身價也觸底回升，其中觀塘麗港城最新呎價升穿1.23萬元，距離5年前高峰只差13%。業界預測，今季樓價看漲約4%至5%，若升勢持續，大批高成數按揭業主迎來曙光，甚至下半年有望“翻身”。



大公報報導，買家群起追價入市，帶動樓價升勢擴大，熱門上車屋苑呎價輪流衝上3年高位。地產代理透露，希爾頓中心D座高層5室，實用面積274方呎，剛以448.8萬元易手，實用呎價16380元，為屋苑呎價3年來首次升穿1.6萬元大關。翻查資料，樓下低一層5室今年2月底以418萬元沽出，相隔不足3個月，今次高一層賣貴30.8萬元，升幅達7.4%。



“龍床盤”菁雋呎價亦攀上近3年新高，消息透露，該廈高層31室，實用面積128方呎，剛售215萬元，實用呎價達16797元，為該盤3年新高，原業主於2019年以199萬一手購入，現賬面賺16萬元。



沙田第一城升勢持續，該屋苑39座高層F室兩房戶，實用面積284方呎，日前以491萬元成交，實用呎價達17289元，創該屋苑約33個月新高。同屋苑的三房戶也後來趕上，地產代理透露，沙田第一城22座低層C室，實用面積484方呎，售618萬元，為該盤同呎數單位2024年8月後樓價新高。



將軍澳君傲灣呎價重上1.8萬元，刷新2023年後高位。美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，君傲灣3座高層C室三房戶，實用面積619方呎，剛以1118萬元沽出，實用呎價達18061元，為屋苑2023年8月後呎價新高，原業主2020年5月1170萬購入，賬面微蝕52萬元。



麗港城呎價1.2萬 較高位僅低13%



5年前樓市高峰期開售的新盤，業主終於守得雲開，擺脫蝕讓陰霾。中原地產高級分行經理劉國龍表示，大圍柏傲莊1A座中層E室兩房戶，實用面積475方呎，以1180萬元沽出，實用呎價24842元，原業主2021年以999萬元一手購入，賬面獲利181萬元，單位5年升值18.1%。



隨著樓價回升，大批高成數按揭業主迎來曙光。反映本港主要屋苑樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報155.58點，較2021年8月歷史高位191.43點僅低18%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，以十大屋苑為例，有四個屋苑的最新呎價比2021年8月跌幅縮窄至不足兩成，其中麗港城最新呎價12301元，距高位每呎14186元僅低13.3%；其次是沙田第一城，該屋苑最新呎價14769元，較2021年高峰跌幅收窄至16.7%，若升勢持續，下半年有望“翻身”。



被喻為“樓市風向標”的鰂魚湧太古城最新呎價17570元，較2021年高位每呎21292元只差17.5%。惟天水圍嘉湖山莊走勢仍落後，最新平均呎價8696元，較2021年8月高峰每呎11795元，仍然有26.3%差距。



代理料今季負資產跌至五千宗



陳永傑表示，截至今年首季末，負資產住宅按揭宗數1.14萬宗；涉及金額550億元，宗數及金額均創近10個季度新低。去年同期負資產宗數曾逾4萬宗，但樓價於過去一年反彈逾15%，宗數大幅回落逾七成，換算起來，相當於樓價每上升1%，負資產便減少約2000宗。



他認為，本港樓價回勇勢頭明顯，今季樓價預料再升約4%至5%，第二季負資產宗數勢將跌穿一萬宗水平，有機會低見五、六千宗。