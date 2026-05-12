租盤短缺　香港租金指數連續3個月破頂

中評社香港5月12日電／香港租盤短缺，租金升勢不斷，今年4月中原城市租金指數CRI報131.61點，按月升0.26%，連升5個月共1.92%，兼連續3個月創歷史新高。



暑假旺季來臨 帶動新需求



大公報報導，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市租金指數CRI近10個月已六度創新高，顯示租盤短缺之下，帶動租金升勢。由於外地學生預租個案陸續出現，隨著第三季暑期旺季快來臨，將為租賃市場帶來新需求，有利私樓租金進一步向上，展望第三季CRI上試136點水平。



CRI中小型單位租金指數報134.02點，按月升0.37%，連升5個月，累升1.86%，連續3個月創歷史新高。至於大型單位租金指數報115.43點，按月跌0.43%，指數上月創新高後回軟，但仍為歷史次高。



四區租金方面，港島租金指數報128.19點，按月上升0.93%，連升4個月共3.03%，連續兩個月創歷史新高。九龍租金指數報124.48點，按月升0.7%，連升兩個月共2.4%，創歷史新高。新界西租金指數報159.14點，按月升0.84%；新界東報156.51點，按月跌1.39%，連升3個月後回落。



今年首4個月，CRI指數累升1.56%，中小型單位累升1.74%，大型單位漲0.39%。