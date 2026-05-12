華潤隆地葵湧學生公寓招租　宿位900個

華潤隆地代表景鑫（左）與iRENT創辦人許沛文（右）簽訂營運學生宿舍的合作協議。（大公報） 中評社香港5月12日電／華潤隆地首次進軍香港學生宿舍市場，於今年初斥約9.53億元購入葵湧一幢酒店後，現交由公寓運營商iRENT招租及營運，共提供約900個宿位，每個宿位月租約6500元起。



大公報報導，該幢酒店位於青山公路443號，現命名為Brim Youth博譽學生公寓。該公寓共有6款單人套房及雙人套房，面積由163至260方呎。所有房間配備智慧安全門鎖、獨立鞋櫃及衣櫃、乾濕分離的衞浴設備以及附連書桌的學習空間。單人套房月租9600元起，雙人房的每個宿位月租6500元起。



該公寓為配合租戶的生活需要，設有一系列配置，包括在公共區設有共享廚房、洗衣房、健身房、庭院及娛樂室；稍後亦將增設自修室等。



iRENT在港創立至今逾12年，其創辦人許沛文表示，該公寓附近有港鐵站，同時計劃設專屬接駁巴士服務，可直達港鐵葵芳站及九龍塘站。



堅尼地城商場意向1.8億 提價38%



近期工商市場交投轉活，有業主提價再放售物業。業主委託代理放售西環堅尼地城吉席街海怡花園第3座地下及1樓商業基座，意向價較約半年前提高逾38%至約1.8億元。



世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，該物業位於吉席街與北街交界，業主已進行全面翻新工程，包括外牆美化、優化機電結構及消防安全設施，又增設全新升降機連接地下及一樓。該商業基座的總建築面積24884方呎，其中1樓面積13923方呎，地下商舖面積10961方呎。租客除戲院外，還有便利店及24小時健身室。若以業主最新意向售價1.8億元計，在全數出租的情況下，預計回報率高達約4.5厘。



資料顯示，業主於去年11月曾放售該物業，當時叫價約1.3億元。而業主是於2016年斥約3.55億元購入。